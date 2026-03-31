ทลายแก๊งปลัดอำเภอวังน้อย ทุจริตสวมสิทธิออกบัตรชมพูให้ต่างด้าว

ตำรวจ ปปป.ร่วมกับ ป.ป.ท.ทลายแก๊งปลัดอำเภอวังน้อยพร้อมพวก คาที่ว่าการอำเภอ หลังทุจริตสวมสิทธิออกบัตรชมพูให้ต่างด้าว
วันนี้ ( 31 มี.ค.) พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ประสงค์ เฉลิมพันธ์ ผบก.ปปป. พ.ต.อ. วนัสชัย ยิ่งยงสมสวัสดิ์ ผกก.กก.2.บก.ปปป.พ.ต.ท.สิริพงษ์ ศรีตุลา รอง เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. นำกำลังจับกุมขบวนการทุจริตออกบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) ประกอบด้วยนายณัฐพงศ์ ปลัดอำเภอวังน้อย (อดีตหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง), นายโกวิท เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและบัตรฯ, นายกรธัช และ นายพงษธร จาริต (กลุ่มผู้สนับสนุนและพนักงานสัญญาจ้าง) ได้ที่ณ ที่ว่าการอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยทั้งหมดถูกแจ้งข้อกล่าวหาอาทิ เป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ, เป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และร่วมกันจัดทำหรือใช้เอกสารอันเป็นเท็จ
สืบเนื่องจากสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 1 ได้รับเบาะแสความผิดปกติกรณีมี นายหน้านำพาบุคคลต่างด้าวจำนวนมาก เข้ามาย้ายทะเบียนบ้านในพื้นที่ อ.วังน้อย เพื่อขอทำบัตรสีชมพูในลักษณะผิดปกติ จึงประสาน บก.ปปป. สืบสวนเชิงลึกพบว่า ในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง พฤศจิกายน 2568 ฝ่ายทะเบียนอำเภอวังน้อยมีการออกบัตรสีชมพูให้แก่เยาวชนต่างด้าวอายุไม่เกิน 15 ปี เป็นจำนวนมาก โดยมีพฤติการณ์ที่น่าสงสัยคือ ใช้บ้านร้างบังหน้า มีการแจ้งย้ายชื่อบุคคลต่างด้าวเข้าในทะเบียนบ้านร้าง 3 หลังในพื้นที่ ซึ่งไม่มีการพักอาศัยอยู่จริง
เมื่อดำเนินการออกบัตรสีชมพูเสร็จสิ้น กลุ่มต่างด้าวจะแจ้งย้ายออกจากพื้นที่ภายในไม่กี่วัน ไม่มีการสอบถ้อยคำพยานเพื่อยืนยันตัวบุคคล หรือตรวจสอบเอกสารทะเบียนประวัติที่เป็นสาระสำคัญตามระเบียบของทางราชการ และพบข้อมูลการจ่ายผลประโยชน์ให้แก่เจ้าบ้านที่ยินยอมให้ใช้ชื่อเข้าทะเบียนบ้าน โดยปลัดอำเภอหรือลูกจ้างจะเป็นผู้ติดต่อให้มาลงนามในเอกสาร แลกกับค่าตอบแทนรายละ 1,000 - 3,000 บาท
นอกจากพยานเอกสารแล้ว เจ้าหน้าที่ยังตรวจพบหลักฐานสำคัญจากกล้องวงจรปิด ซึ่งเผยให้เห็นภาพกลุ่มนายหน้านำกลุ่มเยาวชนต่างด้าวมานั่งรอทำบัตรที่ที่ทำการปกครอง อ.วังน้อย โดยเวียนกันมาเฉลี่ยถึงวันละ 20 คน ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อกวาดล้างขบวนการทุจริตที่บ่อนทำลายความมั่นคงของประเทศต่อไป