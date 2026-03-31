รวบคาด่านกลางกรุง 2 ผู้ต้องหาขี่ จยย.ซุกยาบ้า 1 แสนเม็ด

ตำรวจ บก.จร. จับ 2 ผู้ต้องหาขี่ จยย.ซุกยาบ้าในกระเป๋า 1 แสนเม็ด คาด่านตรวจย่านบางเขน สารภาพไปรับมาจากพื้นที่นครปฐม
วันนี้ (31 มี.ค.) พล.ต.ต.ดำรงศักดิ์ สว่างงาม ผบก.จร. พ.ต.อ.ฐิรวิทย์ บุษบัน รอง ผบก.จร. พ.ต.อ.ณัทศิต สัณห์ปภพ ผกก.5 บก.จร. พ.ต.ท.ทศพร กลีบแก้ว รองผกก.5 บก.จร. พ.ต.ท.อัษฎากร คนคล่อง รอง ผกก.5 บก.จร. พ.ต.ท. กาญจน์ เวฬุวรรณราช สว.งานตรวจพิสูจน์ผู้ขับขี่ กก.5 บก.จร. พ.ต.ท. มานพ จันทร์เกิด สว.งานช่างเครื่องยนต์/ตรวจพิสูจน์ กก.5 บก.จร. และเจ้าหน้าที่ บก.จร. ร่วมกันจับกุม นายณภัทร หรือบอส อายุ 28 ปี และนายนราธิป หรือนี อายุ 20 ปี
พร้อมด้วยของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) เม็ดสีส้ม บรรจุอยู่ในถุงดึงเปิด-กดปิด จำนวน50 ถุง ห่อสีน้ำตาลประทับตรา 999 จำนวน 10 ห่อ ใส่ในกระเป๋าสีดำ จำนวนประมาณ 100,000 เม็ด
จับกุมได้บริเวณจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ หน้าฟู๊ดแลนด์ ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 31 มี.ค.ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 00.45 น. โดยกล่าวหาว่า ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) โดยมีไว้เพื่อจำหน่าย อันเป็นการกระทำเพื่อการค้าอันเป็นการแพร่กระจายในหมู่ประชาชน
โดยพฤติการณ์กล่าวคือ ขณะเจ้าพนักงานตำรวจชุดจับกุมได้ตั้งจุดตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์และป้องกันอาชญากรรม บริเวณแอลกอฮอล์ หน้าฟู๊ดแลนด์ ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ พบ นายณภัทร หรือบอส (ทราบชื่อสกุลจริงในภายหลัง) ผู้ถูกจับกุมขับขี่จักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้าเวฟ สีแดง ไม่ติดแผ่นป้าย ทะเบียนโดยมีนายนราธิป หรือนี (สงวนนามสกุล) ซ้อนท้าย ก่อนถึงบริเวณจุดตรวจได้ทิ้งกระเป๋าสีดำดังกล่าวลงบนพื้นผิวจราจร เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แสดงตนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกให้จอดเพื่อขอทำการตรวจค้นโดยก่อนทำการตรวจค้นได้แสดงความบริสุทธิ์ใจให้ผู้ถูกจับกุมดูจนเป็นที่พอใจจึงเริ่มทำการตรวจค้น
โดยขณะทำการตรวจค้นมีแสงสว่างจากไฟส่องสว่างริมถนนและมีแสงไฟส่องสว่างจากไฟฉายของเจ้าหน้าที่ตำรวจรายอื่นที่ยืนสังเกตุการณ์อยู่สามารถมองเห็นการตรวจค้นได้อย่างชัดเจน ผลการตรวจสอบกระเป๋าสีดำดังกล่าว พบยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) ชนิดเม็ดกลมแบนสีส้ม บรรจุอยู่ในถุงดึงเปิด-กดปิด จำนวน 50 ถุง ห่อด้วยพลาสติกสีน้ำตาล จำนวน 10 ห่อ ในกระเป๋าสีดำ จำนวน 100,000 เม็ด
จากการสอบถามผู้ถูกจับรับว่ายอมรับว่า ยาบ้าดังกล่าวเป็นของตนจริงโดยรับมาจากพื้นที่จังหวัดนครปฐม ต่อมาเจ้าพนักงานตำรวจชุดจับกุมได้นำตัวผู้ถูกจับทั้งสอง พร้อมของกลาง มาจัดทำประวัติและบันทึกจับกุมที่ สน.บางเขน จึงแจ้งข้อกล่าวหาพร้อมสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบ จากนั้นจึงนำตัวพร้อมของกลาง นำส่ง พงส.สน.บางเขน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป