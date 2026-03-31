ตร.ลาดพร้าว รวบผู้ต้องหาตามหมายจับ คดีร่วมกันลักทรัพย์เวลากลางคืน

ตำรวจลาดพร้าว ออกตรวจพื้นที่รับผิดขอบ ซอยลาดพร้าว 101 พบชายท่าทางมีพิรุธ พบมีหมายจับเก่าคดีลักทรัพย์ในเวลากลางคืนอีกคดีจับหนุ่มเมียนมา พร้อมของกลางยาบ้า 4 เม็ดพร้อมยาไอซ์จึงดำเนินคดีตามกฎหมาย
วันนี้ (31มี.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ลาดพร้าว ได้ออกตรวจพื้นที่รับผิดขอบ ภายซอยลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.พบชายท่าทางมีพิรุธ พบมีหมายจับเก่าคดีลักทรัพย์ในเวลากลางคืน จึงดำเนินคดีตามกฎหมาย
จากการตรวจสอบพบว่าเป็นบุคคลตามหมายจับของศาลอาญาในข้อหา ร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนตั้งแต่สองคนขึ้นไป เบื้องต้นจากการสอบถาม ผู้ต้องหาให้การยอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับดังกล่าว
ทั้งนี้ระหว่างตำรวจจะเข้าควบคุมตัว ผู้ต้องหาได้พยายามวิ่งหลบหนี เจ้าหน้าที่จึงไล่ติดตามและสามารถควบคุมตัวชายคนดังกล่าวไว้ได้
เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาและแจ้งสิทธิตามกฎหมาย ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.ลาดพร้าว เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ขณะที่เมื่อข่วงเข้า เวลา 09.45 น.พ.ต.ท.อำนาจ วงศ์สมบัติ สวป.สน.ลาดพร้าว พร้อมกำลังสายตรวจ ได้ออกตรวจพื้นที่ป้องกันเหตุ ที่บริเวณคริสตจักรคลองจั่น และวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ แต่เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
นอกจากนี้เมื่อวันที่30 มี.ค.2569 ขณะตำรวจ สน.ลาดพร้าว ออกตรวจพื้นที่บริเวณปากซอยลาดพร้าว 134 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.พบชายต้องสงสัยมีพฤติกรรมพิรุธและขี่รถจักรยานยนต์หลบเลี่ยงการตรวจสอบ จึงเรียกหยุดเพื่อตรวจค้น พบของกลางยาบ้า จำนวน 4 เม็ด และยาไอซ์ น้ำหนักประมาณ 0.6 กรัม
จากการสอบถาม ผู้ต้องหารับว่าสิ่งของดังกล่าวเป็นของตนเอง และได้เสพยาเสพติดมาก่อนหน้านี้ โดยผลตรวจปัสสาวะเป็นบวก และได้รับการยืนยันจากโรงพยาบาลว่ามีสารเสพติดในร่างกายจ้
เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหา
1. มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย
2. เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 โดยผิดกฎหมาย
3. ขับขี่รถขณะมีสารเสพติดในร่างกาย จากนั้นจึงส่งพนักงานสอบสวนดำเนินการคดีตามกฎหมาย