“ยธ.-ตร.” ตรวจเข้มเรือขนส่งน้ำมัน จ.ชลบุรี ป้องกันลักลอบส่งออกต่างประเทศ

MGR Online - รมว.ยธ. ร่วม รอง ผบ.ตร. - DSI ลงพื้นที่ จ.ชลบุรี ตรวจเส้นทางการขนส่งเรือน้ำมัน พบจับกุมเรือเถื่อน กว่า 300,000 ลิตร จากนั้นเดินทาง จ.ระยอง ตรวจโรงกลั่นไออาร์พีซี
วันนี้ (30 มี.ค.) พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (รมว.ยธ.) พร้อมด้วย พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) และในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ , พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภค กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) , นายวรรณชัย พรหมรักษ์ รองผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภค และ นายบารมี จันทรพิสัย ผู้อำนวยการส่วนคดีคุ้มครองผู้บริโภค 2 พร้อมคณะ ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 ได้ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อรับฟังบรรยายสรุปและติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล กรมเจ้าท่า ซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับการจราจรทางเรือ ในประเด็นเกี่ยวกับเรือขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง
โดยมี นายนริศ นิรนัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี , นายนัฐธี เม่นนิ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล และ นาวาเอก พินัย จินชัย รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุป
จากการรับรายงาน พบว่าในห้วงเดือน มี.ค.69 ที่เกิดเหตุการณ์สู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง ในส่วนของเรือขนส่งน้ำมันภายในประเทศที่ขนส่งน้ำมันพื้นฐานและน้ำมันสำเร็จรูปจากโรงกลั่นน้ำมันภายในประเทศไปยังคลังต่างๆ ทั้งในพื้นที่ภาคใต้และพื้นที่อื่นโดยรอบอ่าวไทย พบว่ายังมีการขนส่งตามปกติ เฉลี่ยวันละ 10 เที่ยว รวมทั้งหมดประมาณ 200 เที่ยว เป็นภาวะปกติ ไม่พบเรือน้ำมันดิบจากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรในห้วงเวลานี้ และไม่พบเรือสัญชาติไทยขนส่งน้ำมันออกไปนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ประสานงานขอข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดเรือทั้ง 200 เที่ยว เพื่อจะดำเนินการตรวจสอบในรายละเอียดต่อไป
อนึ่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการปราบปรามจับกุมเรือที่ลักลอบขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงในน่านน้ำไทยในห้วงเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา มีจำนวน 2 ราย โดยจับกุมได้ในพื้นที่ชลบุรีและปากแม่น้ำเจ้าพระยา โดยเป็นน้ำมันดีเซลทั้งสองกรณี รวมเป็นน้ำมันดีเซล ทั้งหมด 335,000 ลิตร โดยคดีเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายทั้งหมดแล้ว
ทั้งนี้ รมว.ยุติธรรม ได้ขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี รวมทั้ง กรมเจ้าท่า และศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษในการตรวจสอบติดตามตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 3/2569 หลังจากนั้นจึงเดินทางไปยัง จ.ระยอง เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินกิจการของโรงกลั่นน้ำมันไออาร์พีซีต่อไป