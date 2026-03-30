ปอศ.บุกค้นโกดังสมุทรสาคร ลอบขายเครื่องวัดความดันปลอม ยึดของกลางมูลค่ากว่า 2 ล้าน

ตำรวจ ปอศ.บุกค้นโกดังย่านสมุทรสาคร ยึดเครื่องวัดความดันปลอม 1,120 เครื่องมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท ลักลอบขายทางแพลตฟอร์มออนไลน์ เตือนเสี่ยงถึงชีวิตหากอ่านค่าคลาดเคลื่อน
วันนี้ ( 30 มี.ค.) พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. สั่งการ พ.ต.อ.ภูวเดช จุลกะเสวี ผกก.1 บก.ปอศ. พ.ต.ท.มรรคผล จิณวุฒิ สว.กก.1 บก.ปอศ.จับกุม น.ส.ทวินันท์ (สงวนนามสกุล) อายุ 40 ปีพร้อมของกลาง เครื่องวัดความดันเลือดปลอมเครื่องหมายการค้า OMRON รวม 1,120 เครื่อง มูลค่าความเสียหาย 2,240,000 บาท ได้ที่ โกดังแห่งหนึ่งใน ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
สืบเนื่องจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปอศ.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากบริษัท ออมรอน เฮลธแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด ว่าการมีผู้ลักลอบจำหน่ายเครื่องวัดความดันเลือดปลอมเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ จึงได้สืบสวนจนพบสถานที่กักเก็บ สินค้า และได้นำหมายค้น ศาลจังหวัดสมุทรสาคร เข้าตรวจค้นจับกุมดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา จึงแจ้งข้อหา "มีไว้เพื่อจำหน่าย ซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้า ปลอม เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจักร"จึงนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปอศ.ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ กล่าวเตือนภัยว่า การใช้เครื่องวัดความดันปลอมนั้น นอกจากจะเป็นการละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ยังส่งผลเสียต่อผู้ที่ใช้โดยตรง อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต เนื่องจากเครื่องวัดความดันปลอมนั้น เมื่อนำมาใช้จะทำให้เกิดการการวินิจฉัยเกี่ยวกับสุขภาพที่ผิดพลาด หากเครื่องอ่านค่าคลาดเคลื่อนจากความจริง ผู้ป่วยที่มีความดันสูงจะเสี่ยงต่อสภาวะเส้นเลือดในสมองแตก (Stroke) หรือหัวใจวาย และค่าความดันที่ได้จากการวัดที่ไม่มีคุณภาพ มีผลต่อการรับการรักษาอาการป่วยจากแพทย์ การรับยาที่ใช้ในการรักษาเกี่ยวกับโรคความดันเลือด