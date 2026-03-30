เลขาฯศาล อบรม “ผู้ประนีประนอม” หลักสูตรชั้นสูง มืออาชีพบริหารจัดการคดีซับซ้อน

เลขาฯศาลเปิดอบรม “ผู้ประนีประนอม” หลักสูตรชั้นสูง มุ่งบริหารจัดการคดีที่ซับซ้อน เผยสถิติไกล่เกลี่ยปี 68 สำเร็จกว่า 2.6 แสนคดี ชูเป็นทางเลือกหลัก เพื่อความยุติธรรมที่สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงประชาชน
เมื่อวันที่ 30 มีนาคมที่ผ่านมา นายธีรทัย เจริญวงศ์ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท อบรมผู้ประนีประนอมที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานศาลยุติธรรมในหลักสูตร “ประกาศนียบัตรชั้นสูง”ระหว่างวันที่ 25 - 27 มีนาคม 2569 ที่โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น จตุจักร กรุงเทพมหานคร
มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 45 คน ซึ่งล้วนเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีศักยภาพโดดเด่นทั้งด้านความรู้ ทักษะ และบุคลิกภาพ พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษแนวนโยบายในการผลักดันระบบไกล่เกลี่ยให้เป็นทางเลือกสำคัญควบคู่กับกระบวนการพิจารณาคดีของศาล เพื่ออำนวยความยุติธรรมให้ประชาชนเข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนในการยุติข้อพิพาท
ซึ่งเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวว่าผู้ประนีประนอมถือเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทร่วมกับศาลยุติธรรมที่จะอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน โดยการอบรมครั้งนี้มุ่งเน้นการยกระดับความเชี่ยวชาญของผู้ประนีประนอม ให้สามารถรับมือกับข้อพิพาทที่มีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ เพื่อนำไปพัฒนาการทำงานและถ่ายทอดต่อในหน่วยงานของตน
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับแนวนโยบายของประธานศาลฎีกา ในการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพบุคลากรให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในสังคมแห่งข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านกระบวนการยุติธรรม
สำหรับผลการดำเนินงานด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาลยุติธรรมในปีงบประมาณ 2568 พบว่าสถิติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง มีคดีเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยจำนวน 43,607 คดี และสามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จจำนวน18,213 คดี คิดเป็นมูลค่าทุนทรัพย์ที่ไกลเกลี่ยเสร็จไปกว่า 26,000 ล้านบาท
ขณะที่สถิติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหลังฟ้อง รวมคดีแพ่ง คดีผู้บริโภค คดีอาญา มีคดีเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลกว่า 1.3 ล้านคดี โดยมีคดีเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยกว่า 290,000 คดี และประสบผลสำเร็จถึงกว่า 245,000 คดี คิดเป็นมูลค่าทุนทรัพย์ที่ไกล่เกลี่ย จำนวนกว่า 386,000 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของกระบวนการไกล่เกลี่ยในการลดข้อพิพาทและสร้างความยุติธรรมให้แก่สังคมไทยอย่างเป็นรูปธรรม