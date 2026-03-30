อัยการจ.ระยองไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนโยกย้าย 1 เม.ย.นี้ “เทพประทานพร” อัยการคุ้มครองสิทธิ ไปนั่งอจ.เเขวงนนทบุรี

อัยการจ.ระยองไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนโยกย้าย 1 เม.ย.นี้ “เทพประทานพร” อัยการ
คุ้มครองสิทธิ มือทำคดีฟอกเงินไปนั่งตำแหน่งใหม่อจ.เเขวงนนทบุรี
เมื่อวันที่ 30 มี.ค.2569 ที่อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดระยอง น.ส.สุพรรณา ลิ้มถาวรวงศ์
อัยการจังหวัด ระยอง และนายเทพประทานพร
ทองคลัง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระยอง เมื่อไม่นานมานี้
ได้ร่วมกันนำข้าราชการอัยการ ที่โยกย้าย ในวันที่ 1 เมษายน 2569 และข้าราชการธุรการ สำนักงานอัยการจังหวัดระยอง และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือตามกฎหมายและการบังคับคดี เข้าทำการ
สักการะ ศาลพระพรหม และศาลพระภูมิเจ้าที่ เพื่อความเป็นสิริมงคล ในวาระการโยกย้าย ไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานอัยการคดีปกครอง และสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนนทบุรี
จากนั้น นายเทพประทานพร ทองคลัง ได้ทำพิธีมอบ องค์พระพุทธชินราช ไว้เพื่อเป็นที่สักการะบูชา และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ แก่ข้าราชการอัยการและ ข้าราชการธุรการในสำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระยอง พร้อมมอบเครื่องทำน้ำแข็ง ให้ไว้แก่สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระยอง เพื่อใช้ในการ ดูแล ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
นายเทพประทานพรได้กล่าวขอบคุณ ข้าราชการอัยการและข้าราชการธุรการ ในสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดระยอง ความว่า ใน ช่วง 1 ปีที่ได้ทำงานร่วมกัน พวกเราได้ร่วม ฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรค ในการปฏิบัติงาน โดยร่วมกันจัดทำโครงการ เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย ให้กับกลุ่มผู้ต้องขัง และกลุ่มผู้ก้าวพลาด ที่ต้องถูกคุมขัง อยู่ในเรือนจำกลางระยอง ตลอดจน ได้ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัด เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย ให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดระยอง ได้มีความรู้มีความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ ที่ประชาชน พึงมีพึงทราบ ตลอดจนได้ร่วม มือกับ ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดระยอง ในการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค ไม่ให้ผู้ประกอบการทำละเมิด และได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง ในการให้ความช่วยเหลือ เหยื่อที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ โดยอัยการจังหวัด คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระยอง ในฐานะประธานสหวิชาชีพ ได้ให้ความรู้และมุมมองทางกฎหมาย ในการรวบรวม เพื่อพิสูจน์ความผิดและเอาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ และร่วมมือกับกองทุนหมู่บ้าน ในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ของกองทุนหมู่บ้านฟื้นฟูกองทุนหมู่บ้านให้สามารถกลับมาดำเนินการได้ ภารกิจเหล่านี้ หากไม่ได้รับความร่วมมือร่วมใจ จากข้าราชการอัยการ ข้าราชการธุรการ ในสำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระยอง แล้วไซร้ เป็นการยากยิ่งที่งานจะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จึงขอขอบคุณขอบใจในไมตรีจิต ที่ ข้าราชการอัยการทุกท่าน ข้าราชการธุรการ ทุกคน ร่วมมือร่วมใจ ให้งาน ดังกล่าวสำเร็จลุล่วงลงได้ ทั้งนี้ งานของการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือนักกฎหมายและการบังคับคดี เป็นงานที่ช่วยเหลือประชาชน ผู้ยากจน ผู้ยากไร้ ผู้ที่ก้าวพลาด
โดยให้คำแนะนำปรึกษา ฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และให้บริการในวันหยุด คือวันเสาร์ด้วย ส่วนงานการบังคับคดี เป็นเรื่องของการรักษาผลประโยชน์ของรัฐ ในอันที่จะบังคับ ค่าปรับทางอาญา ค่าปรับทางปกครอง เพื่อนำส่งเป็นรายได้ของแผ่นดิน ผู้ที่มาทำหน้าที่ในบท บาทนี้ จึงต้องเป็นผู้ มีจิตอาสาเป็นอย่างยิ่ง เพราะต้องขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าว ให้สำเร็จลุล่วง โดยไม่เห็นแก่ความยากลำบาก พึงเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก
โดยผู้ที่จะเข้ามารับตำแหน่งแทนนายเทพประทานพรทองคลัง ในวาระวันที่ 1 เม.ย. 2569 ที่จะถึงนี้คือนายปิยะ ฉ่ำพิพัฒน์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดระยอง ซึ่งเคยรับราชการอยู่ในจังหวัดระยอง เป็นระยะเวลายาวนานถึง 10 ปี จึงคาดว่า สามารถสานต่อภารกิจของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายจังหวัดระยองได้เป็นอย่างดี สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระยองนั้น เคยมีประวัติว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหา วัชรราชธิดา เมื่อครั้ง ดำรงพระอิสริยยศ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เคยดำรงตำแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระยอง ณ.สถานที่แห่งนี้ด้วย
สำหรับนายเทพประทานพร อจ.คช.ระยอง สมัยที่ยังอยู่สำนักงานึดีพิเศษถือเป็นเจ้าของสำนวนเเละมือว่าความคดีที่เกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนรวมถึงคดีโกงภาษีมูลค่าความเสียหายสูงหลายพันล้านจนถึงหลักหมื่นล้านบาทหลายคดี อาทิเช่น คดีบุหรี่ฟิลลิก มอริส อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ,คดี ทุจริต สหกรณ์เครดิต ยูเนี่ยนคลองจั่น ,คดีฟอกเงินวัดพระธรรมกาย ,คดีบุกรุกที่ดินเขาแพงจังหวัดสุราษฎร์ธานี,คดีร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน กรณี Forex 3D นายอภิรักษ์ โกฎธิ เป็น1 ในองค์คณะ คดีปั่นหุ้นมอร์ ของตลาดหลักทรัพย์ ถือเป็นอัยการมือทำคดีฟอกเงินที่มีความเชี่ยวชาญอันดับต้นๆหาตัวจับได้ยากคนหนึ่ง