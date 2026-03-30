รอง ผบ.ตร.แจงดราม่า “บันไดทะลุฝ้า” สน.สุทธิสาร ชี้เป็นแค่ปิดชั่วคราว เร่งตรวจสอบ-จ่อปรับผู้รับเหมา

ดราม่า “บันไดทะลุฝ้า” สน.สุทธิสาร รอง ผบ.ตร. ชี้เป็นเพียงการปิดชั่วคราว ไม่ได้ก่อปิดถาวร เผยอาคารยังไม่เปิดใช้งานจริง เหตุปัญหาหลักคือระบบไฟฟ้ายังเชื่อมต่อไม่ได้เพราะโครงการนำสายไฟลงดินล่าช้า ลั่นหากพบผู้รับเหมาผิดสัญญาเตรียมปรับรายวัน ย้ำทุกอย่างต้องเป็นไปตามสัญญา
จากกรณีโลกออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์ภาพ “บันไดขึ้นชั้น 2” ของอาคาร สน.สุทธิสาร แห่งใหม่ ที่ถูกปิดทึบจนใช้งานไม่ได้
ล่าสุด วันนี้ (30 มี.ค.) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.กรไชย คล้ายคลึง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รับผิดชอบงานบริหาร ชี้แจงว่า อาคารดังกล่าวยังไม่เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ โดยจุดที่ปรากฏในภาพเป็นเพียงการปิดฝ้าชั่วคราว ไม่ใช่การก่อปิดถาวร สาเหตุที่ต้องปิด เนื่องจากก่อนหน้านี้มีบุคคลภายนอกลักลอบเข้าไปภายในอาคาร ทำให้เกิดปัญหาทรัพย์สินสูญหาย ผู้รับเหมาจึงจำเป็นต้องปิดพื้นที่เพื่อความปลอดภัย
รอง ผบ.ตร. ยังฝากถึงผู้เผยแพร่ภาพว่า ควรตรวจสอบข้อเท็จจริงให้รอบด้านก่อนนำเสนอ เพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อน ส่วนความล่าช้าของโครงการที่ยืดเยื้อมากว่า 2 ปี ระบุว่า ปัญหาหลักเกิดจากระบบไฟฟ้ายังไม่สามารถเชื่อมต่อได้ เนื่องจากการไฟฟ้านครหลวงอยู่ระหว่างดำเนินโครงการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินในพื้นที่ถนนรัชดาภิเษก-พระราม 9 จึงต้องรอให้แล้วเสร็จก่อน
ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าความล่าช้าเกิดจากผู้รับเหมา จะมีการปรับเป็นรายวันตามสัญญาโดยไม่มีข้อยกเว้น แต่หากเกิดจากปัจจัยภายนอกหรือเหตุสุดวิสัย ก็ต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริง
พล.ต.อ.กรไชย ย้ำว่า สำนักงานส่งกำลังบำรุงตำรวจ (สกบ.) ไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญา และแบบก่อสร้างทั้งหมดดำเนินการโดยทีมวิศวกรและสถาปนิกอย่างถูกต้อง
สำหรับกรณีพบชื่อ “ไชน่า เรลเวย์” เป็นหนึ่งในกิจการร่วมค้า รอง ผบ.ตร. ยอมรับว่ารู้สึกตกใจ แต่ยังไม่ทราบรายละเอียดเชิงลึก ยืนยันจะตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดอย่างละเอียด และเร่งรัดโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว