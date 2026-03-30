เตือนภัย แม่ค้าซาลาเปาถูกคนร้ายทำทีเป็นลูกค้าสั่งของ-ขอแลกเงิน ก่อนฉกเงินหน้ารถหลบหนีลอยนวล

จากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊ก “เก่ง ไทรน้อย“ โพสต์เตือนภัยมนุษย์ป้าเนียนทำทีเป็นลูกค้ามายืนซื้อของ ก่อนฉกเงินแม่ค้าขายขนมจีบ ซาลาเปา ที่เก็บไว้ในรถไปหน้าตาเฉย เหตุเกิดเมื่อช่วงเช้า วันที่ 20 มี.ค. 69 ที่หมู่บ้านบัวทอง 4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี แจ้งความไว้ที่สภ.บางบัวทอง
ภาพจากกล้องวงจรปิด เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 69 เวลาประมาณ 06.15 น. จับภาพขณะคนร้ายเป็นหญิง 1 ราย ผมสั้น ผิวขาว สวมเสื้อสีเทา ใส่กางเกงขาสั้น สวมแมสก์ปิดบังใบหน้า ทำเนียนยืนประชิดรถกระบะของผู้เสียหายที่จอดขายขนมจีบ ซาลาเปา อยู่ที่หมู่บ้านดังกล่าว ทำทีเหมือนลูกค้ามาซื้อของทั่วไป พอสบโอกาสที่เจ้าของรถเผลอ รีบเอื้อมมือเข้าไปฉกเงินสด จำนวน 2,405 บาท ที่อยู่หน้ารถก่อนหลบหนีลอยนวล
เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 69 ผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบ น.ส.ตฤณ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 61 ปี แม่ค้าขายขนมจีบ ซาลาเปา เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่า เหตุเกิดเมื่อวันที่ 20 มี.ค. 69 เวลาประมาณ 06.15 น. ตนกำลังจัดหน้าร้านและนึ่งซาลาเปาอยู่ มีคนร้ายเป็นผู้หญิงเดินเข้ามา โดยอ้างว่าจะสั่งซาลาเปา ทั้งหมด 5 ลูก ตนจึงเปิดซึ้งดูพบว่าซาลาเปาใกล้สุกแล้ว จากนั้นคนร้ายจึงชวนพูดคุยเพื่อถ่วงเวลา ผ่านไปประมาณ 20 นาที ตนจึงแจ้งว่าซาลาเปาสุกแล้ว จะรับเลยหรือไม่ คนร้ายก็สั่งให้ใส่กล่องแยก และเดินไปมุมข้างของร้าน เพื่อขอแลกเงิน จำนวน 100 บาท อ้างว่าจะนำไปจ่ายค่าของ ตนก็เห็นว่าไม่มีใครให้แลก และมองว่าเป็นลูกค้าจึงยอมให้แลกเงินก่อน
หลังจากนั้นคนร้ายก็เดินตามหลังตนเข้ามา ซึ่งตนเองปิดลิ้นชักใส่เงินแล้วแต่ไม่ได้ล็อก ก่อนจะหันมาจัดซาลาเปาต่อ คนร้ายจึงใช้จังหวะช่วงที่ตนเผลอเอื้อมมือไปหยิบเงินที่หน้ารถ และทำทีออกอุบายสั่งขนมจีบเพิ่มอีก 100 ลูก ตนรู้สึกแปลกใจจึงจะขอมัดจำ แต่คนร้ายอ้างว่าเดี๋ยวกลับมารับก่อนจะเดินหายไป ตนมาทราบภายหลังว่าเงินที่อยู่หน้ารถหายไปจึงมาไล่กล้องวงจรปิดดูจึงเห็นว่าคนร้ายก่อเหตุในช่วงที่ตนเผลอ ได้เงินไปจำนวน 2,405 บาท มีทั้งแบงค์ปลีกและเหรียญ ตอนนี้ตนแจ้งความแล้วแต่ยังไม่คืบหน้า จึงเดินทางมาตามเรื่อง ตั้งแต่ขายของมาไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้เลย ตนขายซาลาเปามา 2 ปีแล้ว ไม่รู้ว่าตอนนี้คนร้ายจะใช้เงินหมดหรือยัง ขอให้โชคดี ยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด หากคุณไม่มีจ่ายคืนก็เอาเข้าคุกไป เพราะตนจะไม่ยอมความ