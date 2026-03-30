สุดท้อ! ลูกค้าขับเก๋งเติมน้ำมัน 500 บาท ไม่จ่าย เด็กปั๊มวอนขอกลับมารับผิดชอบ

จากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊ก “เก่ง ไทรน้อย“ โพสต์เตือนภัยพร้อมระบุข้อความว่า “18.55 น. ปตท.ไทรน้อย วอนลูกค้ากลับมาก่อน เกิดเหตุลูกค้าเติมน้ำมันแต่เงินโอนไม่เข้า บช. ปั๊ม #ช่วยแชร์เพื่อช่วยเด็กปั๊มครับ”
ภาพจากกล้องวงจรปิด วันที่ 28 มี.ค. 69 เวลา 18.53 น. จับภาพรถเก๋งยี่ห้อมิตซูบิชิ (ไม่ทราบรุ่นและหมายเลขทะเบียน) สีขาว ขับเข้ามาจอดเติมน้ำมัน หลังจากพนักงานปั๊มยื่นเครื่องให้สแกนแล้ว ระหว่างที่รอเช็คยอด ลูกค้าได้ขับรถออกไปทันที
เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 69 ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งย่านไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี เพื่อสอบถามกรณีดังกล่าวกับนายแบงค์ (นามสมมุติ) อายุ 44 ปี พนักงานปั๊มน้ำมัน เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่า เหตุเกิดเมื่อวันที่ 28 มี.ค. 69 เวลาประมาณ 19.00 น. ช่วงนั้นเป็นเวลารถเยอะ และต้องรีบเติมน้ำมัน มีน้องพนักงานปั๊มอีกคนรับรถหน้าตู้ เสียบหัวจ่าย โดยลูกค้าแจ้งว่าเติมแก๊สโซฮอลล์ 95 จำนวนเงิน 500 บาท หลังเติมเสร็จก็ได้ยินเสียงเตือนจากหัวจ่าย ตนจึงเดินเข้ามาเก็บหัวจ่าย โดยถามลูกค้าว่าสะดวกชำระแบบไหน ลูกค้าแจ้งว่าจะสแกนจ่าย จากนั้นตนจึงแจ้งแคชเชียร์ว่าลูกค้าต้องการสแกนจ่าย โดยมีพี่ผู้ชายคนขับเป็นคนสแกน หลังจากนั้นก็ยื่นสลิปให้ตนดูพร้อมแจ้งว่าเรียบร้อย ซึ่งตนยังไม่ทันได้ดู หันกลับไปถามแคชเชียร์ว่าเงินเข้าหรือไม่ แต่ลูกค้าปิดกระจกและขับออกไปทันที โดยปกติจะมีป้ายวางไว้หน้ารถ แต่ช่วงชุลมุนน้ำมันเพิ่งลง มีรถต่อคิวเติมน้ำมันเยอะ ต้องรีบระบายรถออก ตอนแรกตนยังไม่รู้ตัว เวลาผ่านไปประมาณ 5 นาที แล้วจึงทราบเรื่อง
ตนไม่แน่ใจจุดประสงค์ของลูกค้าว่าตั้งใจหรือไม่ แต่แค่อยากให้กลับมารับผิดชอบ เพราะตนได้รับความเดือดร้อน รวมถึงพนักงานคนอื่นๆด้วย ตอนนี้ตนรู้สึกไม่โอเค เพราะทำงาน 2 คนก็จริง แต่ตนเป็นคนเก็บหัวจ่าย ไม่สามารถหารจ่ายค่าน้ำมันคนละครึ่งแทนลูกค้าได้ อยากให้ลูกค้ากลับมารับผิดชอบ เติมน้ำมันก็ได้ไปแล้ว แถมยังได้น้ำดื่มไปด้วย ตนทำงานได้วันละ 400 บาท แต่ต้องมาติดลบ เพราะโดนลูกค้าทำแบบนี้ จริงๆพนักงานคนอื่นๆเจอบ่อย แต่ตนเพิ่งเคยเจอ บางคนเป็นโชว์สลิปปลอมด้วย แต่ก็ไม่เคยแจ้งความเพียงแค่โพสต์ลงกลุ่ม ตนรู้สึกว่าเงินจำนวนนี้มันเยอะมาก ค่าจ้างรายวันสำหรับยอดนี้เท่ากับตนทำงานฟรีไป 1 วันเต็ม ตนไม่ได้อยากแจ้งความ แต่ก็มีคิดว่าวันหยุดอาจจะเดินทางเข้าแจ้งความ