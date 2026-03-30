“โอ๊ค-เอม” เยี่ยม “ทักษิณ” เผยพ่อตาแดงเล็กน้อยจากความดัน-เส้นเลือดฝอย ทนายชี้ คปท.ค้านพักโทษ ต้องดูข้อเท็จจริง

MGR Online - “โอ๊ค-เอม” พร้อมคู่สมรส เข้าเยี่ยม “ทักษิณ” มีตาแดงเล็กน้อยจากความดันและเส้นเลือดฝอย ด้าน “ทนายวิญญัติ” เผย คปท. ยื่นค้านพักโทษ ต้องอยู่บนข้อเท็จจริง ไม่ใช่ความรู้สึก
วันนี้ (30 มี.ค.) เวลา 10.50 น. บริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพานทองแท้ ชินวัตร หรือ “โอ๊ค” พร้อมด้วย น.ส.ณัฐฐิญา ปวงคำ หรือ ”ติ๊ก” (ภรรยา) , น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ หรือ “เอม” และ นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ (สามี) ร่วมเดินทางเข้าเยี่ยม นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โดยได้มีการกล่าวทักทายกับกลุ่มคนเสื้อแดงที่มารอให้กำลังใจตามปกติ ก่อนเข้าเรือนจำฯ พร้อมกับ นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความ ซึ่งเป็นการเข้าเยี่ยมครั้งที่ 52 หลังถูกคุมขังตั้งแต่วันที่ 9 ก.ย.68
ต่อมา เวลา 11.30 น. ภายหลังการเข้าเยี่ยม นายพานทองแท้ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว ว่า วันนี้การเยี่ยมคุณพ่อยังปกติดีเหมือนเดิม สุขส่วนภาพของคุณพ่อก็สบายดี
ด้าน น.ส.พินทองทา กล่าวเสริมว่า วันนี้คุณพ่อมีตาแดงเล็กน้อย น่าจะมาจากความดันและเรื่องเส้นเลือดฝอยนิดหน่อย แต่ไม่มีอะไร ท่านยังกำลังใจดี
ผู้สื่อข่าวสอบถามว่า ช่วงสิ้นเดือน มี.ค. ทางคณะกรรมการระดับเรือนจำกลางคลองเปรม จะมีการประชุมรายชื่อผู้ต้องขังที่มีเกณฑ์ได้รับการพิจารณาพักโทษ แต่ทางกลุ่ม คปท. ได้ยื่นหนังสือคัดค้านขอให้กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ทบทวนการพักโทษนายทักษิณนั้น โดยทาง นายพานทองแท้ ชี้แจงว่า ต้องสอบถามกับทนายความ เพราะครอบครัวยังไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เลย ส่วนจะมีความกังวลหรือไม่นั้น ตนมองว่ามันเป็นไปตามระบบ
เมื่อถามเรื่องปัญหาน้ำมันราคาแพง ปรากฏว่าทั้งคู่ไม่ได้ตอบคำถามแต่อย่างใด ก่อนยกมือไหว้กล่าวขอบคุณสื่อมวลชนและเดินทางกลับออกจากเรือนจำฯ
ขณะที่ ทนายวิญญัติ ชาติมนตรี เปิดเผยว่า สำหรับเรื่องการประชุมของคณะกรรมการระดับเรือนจำกลางคลองเปรม กรณีพิจารณารายชื่อผู้ต้องขังเด็ดขาดที่มีเกณฑ์ได้รับพิจารณาโครงการพักการลงโทษนั้น ตนไม่ทราบจริงๆ น่าจะเป็นเรื่องภายในและไม่มีข้อมูล
ส่วนกรณีที่กลุ่ม คปท. ได้ส่งหนังสือคัดค้านพักโทษนายทักษิณ เพื่อขอให้กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ทบทวนการพักโทษ ทางเรือนจำฯ ได้ประสานมาทางทนายเพื่อขอข้อมูลใดหรือไม่นั้น ทนายวิญญัติ เผยว่า ยังไม่มีอะไรแจ้งมา แต่เรื่องนี้ทางกลุ่ม คปท. ทำเป็นประจำอยู่แล้ว แต่การดำเนินการใดๆ ต้องอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริง จะเอาความรู้สึกมาบอกว่าคนนั้นควรคนนี้ไม่ควร แบบนี้คงไม่ใช่ แต่ตนเชื่อว่าเรือนจำฯ มีกฎเกณฑ์อยู่แล้ว มีทั้งหลักเกณฑ์และหลักกฎหมาย ระเบียบ ส่วนเรื่องผลการพิจารณา ตนไม่ทราบจริงๆ
ส่วนเรื่องความคืบหน้าและข้อกังวลในคดีมาตรา 112 นั้น ทนายวิญญัติ กล่าวว่า ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติม และอยู่ระหว่างดำเนินการแก้อุทธรณ์ อย่างไรก็ดี ในเรื่องของปัญหาน้ำมันขาดแคลน และมีราคาแพง ทางครอบครัวนายทักษิณ ก็ได้ให้สัมภาษณ์ไปแล้วว่าท่านก็มีความเป็นห่วงแต่ไม่ได้มีแนวทางแนะนำอะไร ซึ่งเรื่องวิกฤตน้ำมันก็เป็นข่าวดังไปทั่วโลก โดยเฉพาะสงคราม ยิ่งเราเป็นประเทศที่เป็นกลาง ก็ต้องดำรงสถานะของเราไว้