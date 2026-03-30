ผู้ปกครองแห่แจ้งจับ "ครูชื่อดัง" จัดค่ายทิพย์-หลอกยืมเงิน เสียหายรวม 10 ล้าน

"อี้ แทนคุณ" พาทีมผู้ปกครองแห่ร้อง ปคบ. ดำเนินคดี "ครูชื่อดัง" จัดค่ายทิพย์-หลอกยืมเงิน มีผู้เสียหาย 50 ราย สูญเงินรวมกว่า 10 ล้านบาท
วันนี้ ( 30 มี.ค.) ที่ ศูนย์รับแจ้งความ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) นายแทนคุณ จิตต์อิสระ ประธานชมรมสันติประชาธรรม นำกลุ่มผู้ปกครองเข้าแจ้งความพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามคุ้มครองการกระทำความผิดเกี่ยวกับผู้บริโภค (บก.ปคบ.) เพื่อให้ดำเนินคดีกับ "ครูผู้จัดค่ายเยาวชนชื่อดัง" รายหนึ่ง หลังพบพฤติการณ์เข้าข่ายฉ้อโกงประชาชน
นายแทนคุณ กล่าวว่า ครูเล็ก (นามสมมติ) อายุ 45 ปี จัดค่ายทั้งวิทยาศาสตร์/ ภาษา / ดำน้ำต่อเนื่องมานานกว่า 15 ปี จนได้รับความไว้วางใจ แต่ช่วงปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน กลับเปิดรับสมัครและเก็บเงินค่าค่ายไปแล้ว แต่เมื่อถึงวันนัดหมายกลับไม่มีการจัดงานจริง และไม่มีการแจ้งยกเลิกล่วงหน้า ทำให้ผู้ปกครองที่พาบุตรหลานไปถึงสถานที่จัดงานต้องรอเก้อ นอกจากนั้นครูเล็กยังมีการติดต่อขอยืมเงินผู้ปกครองรายเก่า ๆ โดยอ้างว่านำไปจ่ายค่าสถานที่ รวมถึงสร้างเรื่องราวความน่าสงสาร เช่น อ้างว่าคุณพ่อขับรถชนคนตาย มีความจำเป็นต้องใช้เงินด่วน เพื่อขอความเห็นใจ ซึ่งมีผู้ปกครองบางท่านใจอ่อนต้องการช่วยแต่ไม่มีเงิน ยอมเอาทองรูปพรรณที่มีอยู่ไปจำนำ เพื่อเอาเงินมาให้ครูเล็กหยิบยืม แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปทวงถามก็ไม่สามารถคืนเงินให้ผู้ปกครองรายนั้นได้
โดยมีผู้ปกครองหลายรายก็ถูกออกปากขอยืมเงินเช่นกันนอกจากนี้ยังพบว่ามีการค้างค่าจ้างทีมงานและค้างค่าที่พักในหลายพื้นที่ ปัจจุบันมีผู้เสียหายรวมตัวกันแล้วกว่า 50 ราย มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นประมาณ 10 ล้านบาท
ผู้ปกครองหญิงท่านหนึ่งเปิดเผยว่า ตนรู้จักค่ายของครูเล็กทางเพจเฟซบุ๊กที่มีผู้ติดตามกว่า 5 พันคน สมัครพาลูกไปเข้าค่ายมาแล้ว3 ปีที่ผ่านมาไม่มีปัญหา ปีแรกเข้าค่ายวิทย์ ปีสองค่ายฝึกว่ายน้ำ ปีสามค่ายภาษา เพิ่งมามีปัญหาปีนี้ ที่จ่ายเงินครบแล้วแต่ลูกไม่ได้ไป ขอเงินคืนก็ไม่ได้
จากการสอบถามผู้ปกครอง ทั้งหมดที่มา พบว่าแต่ละรายได้แจ้งความที่โรงพักท้องที่มาแล้ว บางรายก็แจ้งความทาง ออนไลน์ ก่อนติดต่อรวมตัวกันร้องเรียนชมรมสันติประชาธรรม ให้ช่วยพามาประสาน พนักงานสอบสวน บก.ปคบ. วันนี้ โดยผู้เสียหายทั้งหมดประสงค์จะแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด และเตือนภัยสังคม เนื่องจากปัจจุบันยังมีผู้ปกครองที่ไม่ทราบเรื่อง หลงเชื่อสมัครค่ายที่ไม่มีอยู่จริงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งร้องขอความเป็นธรรมให้ทีมงานและเจ้าของสถานที่ที่ถูกค้างชำระเงิน
เบื้องต้นพนักงานสอบสวน บก.ปคบ.ได้ทำการสอบปากคำผู้เสียหายทั้งหมดก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการต่อไป