"กร ทัพพะรังสี" นำทัพคนดังร่วมแห่อวยพรฉลองวันเกิด 60 ปี “สจ.เอก ปราจีน” สุดยิ่งใหญ่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวคุณภาพชีวิต



สโลแกนกินใจ "พี่ค้ำ พวกประคอง น้องดัน จึงทำให้มีวันนี้" ตอกย้ำบารมีคนจริงใจ "คิม ไทยแลนด์" เซอร์ไพรส์มอบ Benz S65 V12 รุ่นสะสม จอดบนพรมแดง มอบให้เป็นของขวัญแซยิด

วานนี้ (29 มี.ค.) ณ ห้องแกรนด์คอนเวนชั่น โรงแรมทีเค พาเลซ แจ้งวัฒนะ 15 บรรยากาศงานเลี้ยงฉลองวันเกิดครบรอบ 60 ปี ของ คุณอาธิศักดิ์ กังสวร หรือ "สจ.เอก ปราจีน" (คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) เป็นไปอย่างยิ่งใหญ่ อบอวลไปด้วยความสุข

โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก นายกร ทัพพะรังสี อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้นำทัพเหล่าผู้ใหญ่ใจดีและบุคคลสำคัญจากหลากหลายวงการ อาทิ พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ และแขกผู้มีเกียรติระดับ VIP พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร อดีตรอง ผบ.ตร. , อดีตอธิบดีDSI ,พล.อ.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด , นายอดิศร ไชยคุปต์ รองอัยการสูงสุด , นายวีระพันธ์ ดีอ่อน ผวจ.ปราจีนบุรี , ส.ส.ต้อย ชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ ส.ส.ฉะเชิงเทรา , อดีต ส.ส.วัน อยู่บำรุง , นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายก อบจ.พัทลุง , ดร.ธนกฤติ จิตร์อารีย์รัตน์ เลขาการ รมว. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , เฮียคี้ ปากน้ำ , นายกโก๊ะ ท่าทราย , กำนันแฟรงค์ อิทธิกร ทับทิมทอง และพี่ๆเพื่อนๆ พี่น้องนักการเมืองระดับชาติและท้องถิ่นตลอดจน ข้าราชการ ทหารตำรวจที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง ตอกย้ำถึงบารมีและความเป็นที่รักของ "สจ.เอก ปราจีน" ในฐานะผู้ประสานสิบทิศและ "คนจริงใจ" แห่งเมืองปราจีนบุรี

บนเวทีฉลองก้าวเข้าสู่ปีที่ 60 ได้มีการชูสโลแกนสำคัญคือ "พี่ค้ำ พวกประคอง น้องดัน จึงทำให้มีวันนี้" ซึ่งเป็นคำที่ สจ.เอก ใช้ยึดถือมาตลอด เพื่อแสดงความกตัญญูต่อผู้ใหญ่ที่เมตตา เพื่อนพ้องที่คอยช่วยเหลือ และน้องๆ ที่ให้การสนับสนุน จนทำให้งานในค่ำคืนนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่นของมิตรแท้


"คิม ไทยแลนด์" จัดหนักมอบของขวัญบนพรมแดงเป็นรถยนต์หรู Mercedes-Benz S65 AMG V12 Biturbo รุ่นสะสม (Collector's Item) ซึ่งเป็นยนตรกรรมระดับตำนานที่หาได้ยากเป็นของขวัญครบรอบ 60 ปีที่สมบูรณ์แบบที่สุด

แม้ในปีนี้ตลกพี่ใหญ่อย่าง หม่ำ จ๊กม๊ก และ โหน่ง ชะชะช่า จะติดภารกิจสำคัญจนไม่สามารถมาร่วมงานได้เหมือนทุกปี แต่ทั้งคู่ก็ได้ส่งคลิปวิดีโออวยพรมาฉายบนจอยักษ์กลางงาน เพื่อส่งมอบความรักและความระลึกถึงพี่ชายที่แสนดีอย่าง สจ.เอก อย่างสุดซึ้ง

งาน “HAPPY BIRTHDAY PARTY” “วันเกิด คนจริงใจ" ครั้งนี้ จึงถือเป็นงานรวมตัวครั้งประวัติศาสตร์ของคนในวงการเมือง สังคม และบันเทิง ที่พร้อมใจกันมาส่งความสุขให้แก่บุคคลที่เป็น "ศูนย์รวมใจ" ของพี่น้องอย่างแท้จริง




