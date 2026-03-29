สุนัขชี้เป้า! รวบสองผัวเมียเก็บของเก่ารับจ้างเปิดบัญชีม้าให้แก๊งหลอกลงทุนออนไลน์

กองปราบไล่จับสองผัวเมียเก็บของเก่ารับจ้างเปิดบัญชีม้าให้แก๊งหลอกลงทุนออนไลน์ วิ่งหนีซุกพงหญ้า แต่ไม่รอด หลังสุนัขยืนเฝ้าไม่ห่าง ถูกรวบตัวทั้งคู่ สารภาพต่างด้าวจ้างเปิดบัญชี 5พันบาท
วันนี้ ( 29 มี.ค.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.ธนวัฒน์ หิ้นยกฮิ่น ผกก.5 บก.ป. พ.ต.ท.สุขสิทธิ์ ประเสริฐ สว.กก.5 บก.ป. นำกำลังจับกุม นายโสฬส อายุ 52 ปีตามหมายจับศาลจังหวัดเพชรบุรี ที่ 460/2568 และศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ จ.312/2568 ข้อหา "ร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่น, นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ และยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีธนาคาร"และ น.ส.กาญจนา อายุ 52 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดพล ที่ 336/2568 ข้อหา "ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และนำเข้าข้อมูลเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์" ได้ในพื้นที่ ม.4 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ทั้งนี้เมื่อเดือน มี.ค. 2568 ผู้เสียหายซึ่งเป็นพนักงานโรงงานใน จ.เพชรบุรี ถูกคนร้ายใช้บัญชี TikTok ชื่อ “Attipong Amatayakul” ทักชวนให้ทำงานเสริมหารายได้ โดยอ้างว่าสามารถเปิดร้านค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ และจะได้รับผลตอบแทน 25% ของยอดขาย ผู้เสียหายหลงเชื่อจึงสมัครเข้าร่วม และถูกแนะนำให้โอนเงินเพื่อซื้อสินค้าเข้าระบบ โดยมีการติดต่อผ่านแอดมินไลน์ชื่อ “TikTok shop” เพื่อแลกเงินบาทไทยเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ
ต่อมาแอดมินได้ส่งคิวอาร์โค้ดพร้อมเพย์ของผู้ต้องหาทั้งสองให้โอนเงิน เมื่อโอนแล้วระบบจะแสดงยอดขายและกำไร ทำให้ผู้เสียหายเชื่อว่ามีรายได้จริง จึงโอนเงินเพิ่มอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อพยายามถอนเงินกลับไม่สามารถทำได้ โดยแอดมินอ้างว่าผิดขั้นตอน ต้องโอนเงินแก้ไขระบบ ทำให้สูญเงินไปกว่า 500,000 บาท จึงเข้าแจ้งความที่ สภ.เมืองเพชรบุรี ขณะเดียวกันยังมีผู้เสียหายอีกรายในพื้นที่ สภ.พล จ.ขอนแก่น ถูกหลอกในลักษณะเดียวกัน สูญเงินกว่า 100,000 บาท
จากนั้นเจ้าหน้าที่สืบทราบว่าผู้ต้องหาทั้งสองหลบหนีมากบดานอยู่ในพื้นที่จ.กาญจนบุรีจึงเข้าตรวจสอบ พบ น.ส.กาญจนา ยืนอยู่หน้าบ้านจึงเข้าควบคุมตัวไว้ได้ทันที ส่วน นายโสฬส อาศัยจังหวะชุลมุนวิ่งหลบหนีไปทางหลังบ้าน เจ้าหน้าที่ไล่ติดตามแต่ไม่ทัน เนื่องจากผู้ต้องหาชำนาญพื้นที่ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่สังเกตเห็นสุนัขของผู้ต้องหายืนเฝ้าบริเวณพงหญ้าอย่างผิดปกติ จึงเข้าตรวจสอบ พบนายโสฬส หลบซ่อนตัวอยู่ จึงเข้าจับกุมได้ในที่สุด
สอบสวน ผู้ต้องหาทั้งสองให้การรับสารภาพว่า ตนมีอาชีพเก็บของเก่าขาย ก่อนหน้านี้มีชายชาวต่างด้าวชื่อ “แซม” มาชักชวนให้ไปเปิดบัญชีธนาคารที่ จ.สระแก้ว พร้อมสแกนใบหน้า โดยได้รับค่าจ้างคนละ 5,000 บาท จากนั้นถูกส่งตัวกลับ ภายหลังมีหมายเรียกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายครั้ง จึงหลบหนี เปลี่ยนที่อยู่ไปเรื่อย กระทั่งถูกจับกุมได้ดังกล่าว จึงนำตัว นายโสฬส ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองเพชรบุรี และ น.ส.กาญนา นำส่งสภ.พล ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป