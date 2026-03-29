ป.จับสาวเปิดบัญชีม้าให้แก๊งหลอกขายโทรศัพท์- แค่ 2 เดือนยอดเงินหมุนเวียน 15 ล้าน

กองปราบตามรวบสาวเปิดบัญชีม้าให้แก๊งหลอกขายโทรศัพท์มือถือ พบ 2 เดือนยอดเงินหมุนเวียน 15 ล้านบาท เจ้าตัวอ้างมอบบัญชีธนาคาร-ซิมการ์ด ให้เพื่อนยืมเปิดร้านลูกชิ้น ไม่คิดถูกนำไปใช้หลอกเหยื่อทั่วประเทศ
วันนี้ ( 29 มี.ค.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.สุริยศักดิ์ จิราวัสน์ ผกก.3 บก.ป. พ.ต.ท.สุวิจักขณ์ รัตนพันธ์ สว.กก.3 บก.ป. นำกำลังจับกุม น.ส.ลัดดานันท์ อายุ 28 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ จ.149/2569 ลงวันที่ 25 มี.ค.69 ข้อหา “เปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากหรือบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ โดยรู้ว่าจะนำไปใช้กระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี” ได้ภายในซอย 5 ถนนบางบอน 3 แขวงและเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
สืบเนื่องจาก กก.3 บก.ป. ได้รับแจ้งจากผู้เสียหายว่า ถูกกลุ่มมิจฉาชีพสร้างเพจเฟซบุ๊กปลอม แอบอ้างชื่อบริษัทและห้างสรรพสินค้า ขายโทรศัพท์มือถือในราคาถูกกว่าท้องตลาด เพื่อหลอกให้โอนเงิน โดยกลุ่มคนร้ายมีการวางแผนเป็นขบวนการ สร้างเพจให้ดูน่าเชื่อถือ พร้อมพ่วงชื่อสาขาห้างฯ และจัดฉากใช้ หน้าม้า เข้ามาคอมเมนต์รีวิวใต้โพสต์ สร้างความน่าเชื่อถือ ทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อ ยอมโอนเงินค่าสินค้าไปยังบัญชีของผู้ต้องหารายนี้ แต่เมื่อโอนเงินแล้วกลับไม่ได้รับสินค้า อีกทั้งยังถูกบล็อกการติดต่อทันที
จากการตรวจสอบเส้นทางการเงิน พบว่าในระยะเวลาเพียง 2 เดือน บัญชีของ น.ส.ลัดดานันท์ มียอดเงินหมุนเวียนสูงกว่า 15 ล้านบาท โดยเป็นการรับโอนเงินรายย่อยจากผู้เสียหายทั่วประเทศ ก่อนรีบโอนต่อไปยังบัญชีอื่นในเครือข่ายแบบเป็นทอด ๆ
นอกจากนี้ยังพบว่า บัญชีปลายทางบางส่วนมีการใช้งานในพื้นที่แนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน และมีลักษณะการสั่งการจากต่างประเทศ เจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐาน ขออนุมัติหมายจับจากศาล ก่อนติดตามจับกุมตัวได้ในที่สุด
สอบสวน น.ส.ลัดดานันท์ ให้การรับสารภาพว่า บัญชีธนาคารและซิมการ์ดโทรศัพท์เป็นของตนจริง แต่ได้มอบให้เพื่อนนำไปใช้ โดยอ้างว่าจะใช้เปิดร้านขายลูกชิ้น และไม่ทราบว่าจะถูกนำไปใช้ก่อเหตุหลอกลวงประชาชน จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป