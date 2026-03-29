บช.น.แจงบันไดตึกใหม่ สน.สุทธิสาร ขึ้นชั้น 2 ไม่ได้ เหตุปิดช่องกันคนเร่ร่อนเข้า รอทำระบบไฟฟ้า

MGR Online-ผบช.น.สั่งตรวจสอบ กรณีบันไดอาคาร สน.สุทธิสาร แห่งใหม่ ขึ้นชั้น 2 ไม่ได้ ทราบว่ายังไม่ได้เปิดทำการ รอการทำระบบไฟฟ้าลงใต้ดิน ปิดฝ้าป้องกันบุคคลภายนอกเข้ามา
กรณีมีการโพสต์ภาพและข้อความลงในโลกโซเชียล เรื่องอาคาร สน.สุทธิสาร แห่งใหม่ สวย ทันสมัย น่าใช้งานมาก แต่พอลองสังเกตปรากฏว่า บันไดที่สร้างไว้นั้นขึ้นไปชั้น 2 ไม่ได้ แอบสงสัยว่าตอนออกแบบ หรือก่อสร้าง คนทำชั้น 1 กับชั้น 2 เขาได้คุยกันไหม รู้สึกเสียดายแทนพี่น้องประชาชนที่เสียภาษี และเห็นใจตำรวจที่ต้องมาทำงานในอาคารที่ควรจะดีกว่านี้
วันนี้ (29 มี.ค.) ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น.ได้สั่งการให้ทาง พล.ต.ต.ทินกร สมวันดี ผบก.อก.บช.น. ดำเนินการตรวจสอบข้อมูล เบื้องต้น พ.ต.อ.พรเทพ เฉลิมเกียรติ ผกก.สน.สุทธิสาร ได้รายงานว่า ที่ทำการ สน.สุทธิสาร แห่งใหม่ ยังไม่ได้เปิดทำการ เนื่องจากต้องรอการทำระบบไฟฟ้าลงใต้ดิน ตามระเบียบของการไฟฟ้าในแนวถนนรัชดา-พระรามเก้า อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำข้อกำหนดกรอบเงื่อนไขของงาน (TOR)
เนื่องจากเป็นการป้องกันบุคคลเร่ร่อน ที่ได้เคยเข้ามาใน สน.แห่งใหม่ และขึ้นไปชั้นบนในระหว่างที่ผู้รับเหมา มีการแก้ไขปรับปรุงความเรียบร้อย ทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบางส่วน จึงได้ทำฝ้าปิดไว้ในบางส่วนของอาคาร เป็นมาตรการชั่วคราว เพื่อป้องกันบุคคลภายนอก การปิดดังกล่าวสามารถนำออกได้เมื่อพร้อมเปิดที่ทำการ และทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์พร้อมให้บริการประชาชน
บช.น.ยืนยันว่า ได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ที่เข้ารับการบริการอย่างดีที่สุดต่อไป.