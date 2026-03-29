ปคม.รวบตัวการใหญ่กระจายยาบ้าจากเหนือสู่ภาคใต้

ตำรวจ ปคม.ขยายผลตามรวบผู้ต้องหาคดียาเสพติด รายสำคัญลำดับที่ 41ตัวการใหญ่กระจายยาบ้าจากเหนือสู่ภาคใต้
วันนี้ (29 มี.ค.) พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคม. สั่งการ พ.ต.อ.ก่อเกียรติ วุฒิจำนงค์ ผกก.1 บก.ปคม. พ.ต.ต.นนทพัทธ์ กาวชู สว.กก.1 บก.ปคม.นำกำลังจับกุม นายพิทักษ์พงษ์ อายุ 55 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดเชียงรายที่ จ.480/2568 ลง 4 ก.ค.68 ข้อหา “สมคบกันกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดอันมีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมและได้กระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน และร่วมกันจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป” นอกจากนี้ยังเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสำคัญ ลำดับที่ 41 ประจำปี 2569 ของ ปปส. ได้บริเวณถนน สันตันเปา ซอย 1 ตำบล ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย
สืบเนื่องจาก เมื่อต้นเดือน ต.ค. 2566 ตำรวจได้เบาะแสว่าจะมีเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่ ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย เตรียมลำเลียงยาบ้าล็อตใหญ่ ลงสู่ภาคใต้ จึงเข้าจับกุมผู้ต้องหาได้ 2 ราย พร้อมของกลางยาบ้า 450,000 เม็ด ซุกซ่อนในกล่องพัสดุอย่างแนบเนียน เตรียมกระจายสู่ปลายทาง จากนั้นได้ขยายผลทราบว่า ผู้ต้องหาทั้ง 2 ราย เป็นเพียงผู้จัดเตรียมและส่งมอบยาเสพติด โดยมีกลุ่มชายอีกกลุ่มทำหน้าที่เป็น “มือส่ง” คือ นายพิทักษ์พงษ์ ตัวเชื่อมสำคัญรับยาไปกระจายต่อในภาคใต้
จากการสืบเส้นทางย้อนหลังพบว่า เครือข่ายนี้เคยลำเลียงยาบ้ามาแล้วก่อนหน้า 300,000 เม็ด โดยใช้วิธีเดียวกัน มีการโอนเงินค่าจ้างผ่านระบบฝากเงินสด รวมกว่า 100,000 บาทเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ ก่อนกระจายต่อไปยังผู้ร่วมขบวนการ โดยนายพิทักษ์พงษ์ได้รับส่วนแบ่งเป็นค่าตอบแทน กระทั่งครั้งล่าสุด มีการโอนเงินล่วงหน้าเพื่อเตรียมลำเลียงยาเสพติดอีกครั้งแต่แผนถูกสกัดไว้ได้เสียก่อน เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส.รวบรวมพยานหลักฐานและขอศาลออกหมายจับนายพิทักษ์พงษ์ ไว้ พร้อมขึ้นบัญชีดำเป็นผู้ต้องหาคดีสำคัญ กระทั่งมาถูกตำรวจ กก.1 บก.ปคม.ติดตามจับกุมเอาไว้ได้ดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป