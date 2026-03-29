“รมว.ยุติธรรม–รอง ผบ.ตร.” ลุยตรวจคลังน้ำมันลำลูกกา เร่งแก้ปัญหาขาดแคลน ยังไม่พบลักลอบส่งออก

“รมว.ยุติธรรม” ควง “รอง ผบ.ตร.” ลงพื้นที่ตรวจคลังน้ำมันลำลูกกา เร่งคลี่คลายปัญหาน้ำมันขาดแคลน ตรวจเข้มทั้งระบบตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ย้ำยังไม่พบลักลอบส่งออก พร้อมสั่งเฝ้าระวังเข้มทั่วประเทศ
วันนี้ (29 มี.ค.) เมื่อเวลา 13.00 น. พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง (ศปนม.ตร.) ลงพื้นที่ตรวจสอบคลังน้ำมันลำลูกกา จ.ปทุมธานี เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำมันเชื้อเพลิง ตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้เร่งป้องกันการลักลอบขนย้าย กักตุน และการโก่งราคา
การลงพื้นที่ครั้งนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ ตำรวจภูธรภาค 1 ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี รวมถึงผู้แทนจากกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพลังงาน และกรมสอบสวนคดีพิเศษ
พล.ต.ท.รุทธพล เปิดเผยว่า คลังน้ำมันลำลูกกาเป็นหนึ่งในคลังขนาดใหญ่ของประเทศ จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีการจัดสรรน้ำมันไปยังคลังจังหวัดและสถานีบริการตามปกติ อย่างไรก็ตาม จะมีการตรวจสอบเชิงลึกทั้งระบบ เพื่อหาสาเหตุปัญหาน้ำมันไม่เพียงพอในบางพื้นที่ปลายทาง
ด้าน พล.ต.อ.ธัชชัย ระบุว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเร่งตรวจสอบคลังน้ำมันทั่วประเทศ รวมถึงผู้ประกอบการค้าส่ง (จ๊อบเบอร์) และสถานีบริการ ว่ามีการจัดส่งและสั่งซื้อน้ำมันเป็นไปตามปกติหรือไม่ พร้อมนำข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาอย่างเป็นระบบและสามารถพิสูจน์ได้
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบภาพรวมทั่วประเทศ ยังไม่พบการลักลอบส่งออกหรือนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงในทุกช่องทาง แต่ได้สั่งการให้เฝ้าระวังอย่างเข้มงวดต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการกระทำผิดในช่วงสถานการณ์ปัจจุบัน