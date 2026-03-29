ตม.ย้ำต่างชาติกรอกระบบ TDAC ฟรี แฉมีเพจเถื่อนหลอกต้องสูญเงินเปล่า

รอง ผบข.สตม.ย้ำคนต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยลงทะเบียนเข้าระบบ TDAC ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย พบมีเว็บไซต์ปลอม หลอกลงทะเบียนสูญเงินเปล่า
จากกรณีคนต่างชาติที่เดินทางเข้าไทย ต้องลงทะเบียนเข้าประเทศในระบบ TDAC หรือ Thailand Digital Arrival Card เพื่อผ่านการคัดกรองในระบบล่วงหน้าก่อนเข้าประเทศ เช่นเดียวกับหลายประเทศ เช่น K-ETA ของเกาหลี Visit Japan ของญี่ปุ่น SG Arrival ของสิงคโปร์ฯ
โดยไทยเราเริ่มใช้มาตั้งแต่ 1 พ.ค.68
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (29 มี.ค.) พล.ต.ต.เชิงรณ ริมผดี รอง ผบช.สตม. ในฐานะโฆษก สตม.ได้ออกมาแจ้งเตือนคนต่างชาติทึ่ไปลงทะเบียนในระบบ TDAC ปลอม ที่ไม่ใช่ platform ของทางราชการ ซึ่งได้ประกาศ และประชาสัมพันธ์ไว้
โดยย้ำว่า คนต่างชาติต้องเข้าไปลงทะเบียนที่ เวบไซด์ https://tdac.immigration.go.th เท่านั้น หรือจะเข้าไปที่เว็บไซด์ www.immigration.go.th แล้วเข้า link ไปที่ QR.Code หรือ platform กรอกข้อมูลก็ได้
ซึ่งแนะนำให้ลงทะเบียนล่วงหน้าทาง online ไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อทาง ตม.จะตรวจสอบคัดกรองในระบบ แล้วตอบกลับทาง email ของผู้เดินทาง ซึ่งจะไม่เสียเวลาลงทะเบียนก่อนเข้าช่อง ตม.นาน
และย้ำว่า เป็นการลงทะเบียนฟรี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งที่ผ่านมา พบว่า มีคนต่างชาติไม่น้อยกว่า 10% ของคนต่างชาติที่เข้าไทย ยังไปลงทะเบียนในเพจ TDAC ปลอม ซึ่งไม่ได้ link กับระบบ ตม.แถมยังเรียกเก็บเงิน ตัวอย่างเช่น
• tdac.infoหน้าเว็บระบุชัดว่าเป็น “Independent travel document assistance service” ไม่ใช่ช่องทางรัฐ และมีแหล่งรวบรวมเฝ้าระวังระบุว่ามีการคิดค่าบริการระดับประมาณ 20–90 ดอลลาร์ในบางกรณี
• ivisa.com/thailand/digital-arrival-card เป็นแพลตฟอร์มเอกชนที่ให้ยื่นเอกสารแทน และมีหน้าขายบริการ TDAC ของไทยแยกต่างหาก; แหล่งเฝ้าระวังเอกชนระบุว่าคิดค่าบริการสูงมากในบางช่วงเวลา
• thailandarrivalcardtourist.com เว็บนี้รับทำ “Thailand Digital Arrival Card” เอง และในหน้าติดต่อ/ข้อกฎหมายระบุว่าไม่สังกัดรัฐบาล
• thailandarrivalcard2025.com เปิดรับสมัคร TDAC เองในเชิงพาณิชย์ และมีหน้ากรอกใบสมัครของตัวเอง
• thailandonarrivalweb.com เว็บนี้รับทำ TDAC และระบุในเงื่อนไขว่าเป็น “private service provider” ไม่ได้เกี่ยวข้องหรือได้รับการรับรองจากรัฐบาลไทย
• australiaasiagroup.com/thailand เว็บนี้เปิดให้สมัคร TDAC และระบุขั้นตอนให้ “pay it with credit card or PayPal” แม้ไม่ใช่เว็บรัฐ
• travelsmarttravelfast.com/en/thailand/tdac เว็บนี้ขายบริการ TDAC แบบมีค่าธรรมเนียม โดยมีหน้าระบุราคาเริ่มต้นต่อผู้เดินทาง
นอกจากนั้น มีโดเมนอื่นที่มีการถูกรวบรวมเป็นเว็บน่าสงสัย/เว็บเก็บเงินเกี่ยวกับ TDAC จากรายการเฝ้าระวังที่เผยแพร่โดยผู้ให้บริการเอกชนรายหนึ่ง มีการระบุชื่อโดเมนเพิ่มเติม เช่น thailandarrivalform.com,thailandonarrivalweb.com,australiaasiagroup.com,thailandarrivalcardtourist.com,thailandarrivalcard2025.com,tdac.info และ ivisa.com เป็นต้น
การลงทะเบียนในเพจปลอมดังกล่าว ทำให้คนต่างชาติเสียเงินฟรี โดยข้อมูลที่ลงไว้ ไม่เชื่อมต่อกับระบบ ตม. แถมยังอาจถูกนำข้อมูลไปใช้โดยผิดกฎหมาย เช่น แสกมเมอร์ อีกทั้งพบว่า เพจเถื่อนหลายราย ยังหลอกให้กรอกข้อมูลเพื่อขอ E-Visa อีกด้วย
ซึ่งทาง สตม.ได้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามปิดเว็บเถื่อนและดำเนินคดีต่อไป ซึ่งพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพจที่อยู่ในต่างประเทศ ทำให้ขาดความคล่องตัวในการดำเนินการอย่างเด็ดขาด
ทั้งนี้ ได้ประสานขอความร่วมมือ กรมการกงสุล แจ้งประกาศประชาสัมพันธ์แก่คนต่างชาติในประเทศต่างๆมาตั้งแต่ก่อน พฤษภาคม 2568 และล่าสุด ได้ประชุมขอความร่วมมือทางผู้แทนสายการบินต่างๆ แจ้งเตือนคนต่างชาติที่จะบินเข้าไทย ให้ลงทะเบียนล่วงหน้าในระบบที่ถูกต้องก่อนทุกราย