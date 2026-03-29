สั่งเด้งแก๊ง ตร.เข้ากรุ ใช้รถตราโล่ บุกค้นบ้าน 2 ผัวเมียรีดเงิน

ผู้การปทุมฯ สั่งตั้งคณะกรรมการสอบ คดีกลุ่มชายฉกรรจ์ใช้รถตราโล่ถือหมายค้นบุกบ้าน 2 ผัวเมีย รีดเงิน หลังพบว่าเป็นตำรวจจริง 8 นาย
จากกรณีที่เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ 28 มีนาคม 2569 นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งเขตสายไหมต้องรอด ได้พาสองผัวเมีย ผู้เสียหาย เขาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.ธัญบุรี ว่าถูกกลุ่มชายฉกรรจ์แต่งตัวคล้ายตำรวจ ขับรถตราโล่และรถยนต์ส่วนตัวอีก 1 คัน นำหมายค้นเข้าไปตรวจค้นที่บ้าน พร้อมกับอุ้ม 2 ผัวเมียผู้เสียหาย มาทำการรีดเงิน 2 แสนบาท ว่ามีความผิดฐานปล่อยเงินกู้ ก่อนที่ผู้เสียหายจะให้เป็นสร้อยคอทองคำ หนัก 2 บาทแทน แล้วถูกปล่อยตัวมา้ง
โดย พล.ต.ต.พีรพล โชติกเสถียร ภผบก.ภ.จว.ปทุมธานี ได้มีการเซ็นลงนาม คำสั่งที่ 0016.511/1472 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2569 เรื่อง.ให้ข้าราชการตำรวจไปช่วยราชการ ศปก.ภ.จว.ปทุมธานี พร้อมกันนี้ยังมีคำสั่ง ที่ 78/2569 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง
ด้วยได้รับรายงานจาก สถานีตำรวจภูธรธัญบุรี ตามรายงานเหตุอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ ที่ ตช 0016.5 (10)/2020 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2569 กรณี นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอด ได้นำ นางสาวยุวดี อนุ และ นายสมชัย เจริญสุข ผู้เสียหาย เข้าพบ พันตำรวจเอกจรินทร์ อธิบธานนท์ ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรธัญบุรี เพื่อแจ้งความว่า เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2569 เวลาประมาณ 07.23 นาฬิกา ได้มีกลุ่มบุคคลแต่งกายคล้ายตำรวจและอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ นำหมายค้นมาตรวจค้นที่บ้านของผู้เสียหาย แล้วข่มขู่เรียกเอาทรัพย์ของผู้เสียหาย เป็นสร้อยคอทองคำน้ำหนัก เส้นละ 1 บาท จำนวน 2 เส้น มูลค่า 150,000 บาท แล้วหลบหนีไป เหตุเกิด ณ บ้านเลขที่ 44/11 หมู่ที่ 3 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จากการตรวจสอบเบื้องต้นปรากฎข้อเท็จจริงว่า มีข้าราชการตำรวจในสังกัดกองกำกับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี จำนวน 8 นาย ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว
อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 มาตรา 117 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ สืบสวนข้อเท็จจริงด้วยดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ประกอบด้วย
1. พันตำรวจเอก ตระกูล เกียวประเสริฐ รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานกรรมการ
2. พันตำรวจเอก พงษ์เพช จุลจำเริญทรัพย์ ผู้กำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี เป็นกรรมการ
3. พันตำรวจโท วิชาญ จันทศรี รองผู้กำกับการ (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรธัญบุรี เป็นกรรมการ
4. พันตำรวจโท ธนรัชต์ เทือกแถว รองผู้กำกับการสืบสวน กองกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี เป็นกรรมการ
5. พันตำรวจโท ยศวัจน์ ศรีลาพัฒน์ สารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรธัญบุรี เป็นกรรมการ
6. ร้อยตำรวจเอก นัฐภูมิ บุญใหญ่ รองสารวัตร (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี เป็นกรรมการ
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ดำเนินการสืบสวนพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556 ประกอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 มาตรา 179 ให้แล้วเสร็จ แล้วเสนอสำนวนการสืบสวนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป
อนึ่ง ถ้าคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง เห็นว่ากรณีมีมูลว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยในเรื่องอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในคำสั่งนี้ หรือกรณีที่ การสืบสวนพาดพิงไปถึงข้าราชการตำรวจผู้อื่นและคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง พิจารณาเบื้องต้นแล้วเห็นว่า ข้าราชการตำรวจผู้นั้นมีส่วนร่วม หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำในเรื่องที่สืบสวนนั้นอยู่ด้วย ให้ประธานกรรมการรายงานมาให้ทราบโดยเร็ว สั่ง ณ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2569
โดยทางด้าน พลตำรวจตรี พีรพล โชติกเสถียร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า จากเหตุการณ์และข้อร้องเรียน ผู้เสียหายพร้อมนายเอก สายไหม เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลรวม 8 คนซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจและพลเรือน โดยระบุว่ามีการนำหมายค้นเข้าไปในบ้านพักเพื่อตรวจสอบแต่หลังการตรวจค้นมีการเจรจาเกิดขึ้นและไม่มีการดำเนินคดีใดๆ ทั้งนี้ผู้เสียหายอ้างว่าทองคำหนัก 2 บาทได้หายไปและภายหลังกลุ่มดังกล่าวได้นำเงินมาคืนให้ 10,000 บาท การดำเนินการจากทางตำรวจ ได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามระเบียบ ตร หากพบว่ามีการกระทำความผิดจริงจะดำเนินคดีทันทีทั้งทางวินัยและทางอาญาโดยไม่มีข้อยกเว้น พร้อมกันนี้ได้มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง 8 นายที่ถูกกล่าวหาไปช่วยราชการที่ ศปก ภ 1 เพื่อไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดกับประชาชนในระหว่างกระบวนการสอบสวนการยืนยันข้อเท็จจริง
จากการตรวจสอบเบื้องต้นยอมรับว่ารถที่ใช้และกลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนจริงและมีการใช้หมายค้นเข้าพื้นที่จริงตามที่ปรากฏในข่าว แต่ในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นต้องรอการสอบสวนอย่างละเอียดเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ตามมาตรการขั้นเด็ดขาด ยืนยันอย่างชัดเจนว่าจะไม่ปกป้องผู้กระทำความผิดและจะดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้ความจริงปรากฏ