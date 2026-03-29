รมต.ยุติธรรม-รอง ผล ตร. รุดตรวจระบบ คลังน้ำมัน ลำลูกกา เช็กสายการสั่งจ่ายน้ำมันส่งต่างจังหวัด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และ พล.ต.อ.ธัชชัยฯ รอง ผบ.ตร. ตรวจคลังน้ำมันลำลูกกา เร่งแก้ปัญหาภาวะน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศ
วันนี้ (29 มีนาคม 2569) เวลา 13.00 น. พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รอง ผบ.ตร. ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผอ.ศปนม.ตร.) ได้เดินทางมาประชุมติดตามสถานการณ์น้ำมันเชื้อเพลิง ณ คลังน้ำมันลำลูกกา จ.ปทุมธานี ตามนโยบายนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี สั่งการให้รัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ป้องกันปราบปรามการลักลอบขนน้ำมันออกนอกประเทศ กักตุน และโก่งราคา
โดยมี พล.ต.ต.สถาพร เอมโอษฐ์ จเรตำรวจ ช่วยราชการตำรวจภูธรภาค 1, พล.ต.ต.พีรพล โชติกเสถียร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี, นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี, นายสุริยัน พฤทธิพงศ์พันธุ์ ผู้จัดการส่วนคลังน้ำมันลำลูกกา พร้อมผู้แทนหน่วยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพลังงาน กรมสอบสวนคดีพิเศษ และฝ่ายปกครอง ร่วมประชุม
พล.ต.ท.รุทธพลฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า การตรวจสอบคลังน้ำมันลำลูกกาเพราะเป็นคลังน้ำมันขนาดใหญ่ลำดับต้น ๆ ของ ปตท. ผลการตรวจสอบ พบว่าได้มีการจัดสรรน้ำมันไปยังคลังน้ำมันจังหวัด และสถานีบริการน้ำมันตามปกติ ซึ่งจะมีการตรวจสอบรายละเอียดในภาพรวมทั้งระบบอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบว่าปัญหาน้ำมันไม่เพียงพอที่ปลายทางเกิดจากสาเหตุใด
ด้าน พล.ต.อ.ธัชชัยฯ รอง ผบ.ตร. กล่าวว่า ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดำเนินการตรวจสอบคลังน้ำมันทั่วประเทศ รวมทั้งผู้ประกอบการค้าส่งน้ำมัน (จ๊อบเบอร์) ว่ามีการจัดส่งตามปริมาณน้ำมันที่รับมาหรือไม่ รวมทั้งปลายทางที่สถานีให้บริการน้ำมัน ต้องตรวจสอบว่ามีการสั่งน้ำมันในปริมาณปกติก่อนภาวะวิกฤตหรือไม่ อย่างไร โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเร่งตรวจสอบ แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์เชื่อมต่อกับหน่วยต่าง ๆ เพื่อให้ได้คำตอบในเชิงวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าปัญหาน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชนเกิดจากสาเหตุใด
นอกจากนี้ พล.ต.อธัชชัยฯ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ตรวจสอบในภาพรวมทั่วประเทศ ไม่พบการลักลอบส่งออกหรือนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งตามช่องทางปกติและพื้นที่แนวชายแดน รวมทั้งทางน่านน้ำ แต่อย่างไรก็ตาม ได้สั่งการให้มีการตรวจสอบและเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด