แจงดราม่าบันได ผกก.สุทธิสาร ยันอาคารหลังใหม่ใช้งานได้ปกติ แค่ปิดชั่วคราวระหว่างตกแต่ง

ผกก.สุทธิสาร แจงดรามาบันไดอาคารโรงพักหลังใหม่ ยันใช้งานได้ปกติ แค่ปิดกั้นชั่วคราวระหว่างตกแต่งภายใน
วันนี้ (29 มี.ค.) พ.ต.อ.พรเทพ เฉลิมเกียรติ ผกก.สน.สุทธิสาร ชี้แจงกรณี พ.ต.ท.ธีรวัตร์ ปัญญาณ์ธรรมกุล อดีตผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน โพสต์ภาพบันไดอาคาร สน.สุทธิสาร หลังใหม่ ถูกปิดตายใช้งานไม่ได้ วิจารณ์ยับงบภาษีละลายแม่น้ำ ทั้งทางขึ้นที่จอดรถแคบ-ห้องทำงานมีเสาบังหน้าต่าง สะท้อนความผิดพลาดในการออกแบบ ว่า เนื่องจากปัจจุบันอาคารสถานีตำรวจใหม่ ยังไม่มีการเปิดใช้งานแต่อย่างใด
พ.ต.อ.พรเทพ กล่าวว่า สำหรับในส่วนของบันไดทางขึ้นที่เป็นกระแส ขอยืนยันว่าโดยหลักแล้วสามารถใช้งานได้ตามปกติ แต่ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างตกแต่งภายในดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของคนทำงานอยู่จึงได้นำแผ่นฝ้ามาปิดกั้นไว้ชั่วคราว อย่างไรก็ตามควรรอให้อาคารก่อสร้างแล้วเสร็จเรียบร้อย และเปิดใช้งานจริงก่อน หากพบปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน จึงค่อยดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนต่อไป