สลด! เก๋งพุ่งข้ามเกาะกลางชนพ่วง 22 ล้อ ดับคาซาก 2 ศพ รถหงายล้อชี้ฟ้า ติดภายในทั้งคู่

วันนี้ (28 มี.ค. 2569) เวลา 22.30 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ชัยพฤกษ์ ได้รับแจ้งเหตุรถยนต์เก๋งชนประสานงากับรถบรรทุกพ่วง 22 ล้อ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย เป็นชาย 1 ราย และหญิง 1 ราย หลังรับแจ้งจึงประสานแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิป่อเต๊กตึ๊ง เร่งรุดตรวจสอบที่เกิดเหตุ
จุดเกิดเหตุอยู่บริเวณถนนชัยพฤกษ์ (ขาออก) มุ่งหน้าต่างระดับสาลีโข หน้าเทศบาลตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบรถบรรทุกพ่วง 22 ล้อ สีขาว ทะเบียน 90-7655 นครปฐม สภาพด้านหน้าพังยับจากการชนอัดก๊อปปี้ติดอยู่กับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นซีวิค สีส้ม ทะเบียน ภร 8098 กรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ในสภาพพังยับเยินพลิกหงายท้อง ล้อชี้ฟ้า อัดติดอยู่กับหน้ารถบรรทุก
ภายในรถเก๋งพบผู้เสียชีวิต 2 ราย ติดคาซากรถ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบื้องต้นพบเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนระบุชื่อ น.ส.วรดา คำตา อายุ 27 ปี ชาวจังหวัดพิจิตร ส่วนผู้เสียชีวิตอีกรายทราบชื่อคือ นายศตวรรษ ติรชูพันธ์ อายุ 28 ปี ชาวจังหวัดนครราชสีมา อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถยืนยันตัวบุคคลผู้เสียชีวิตฝ่ายหญิงได้อย่างเป็นทางการ อยู่ระหว่างใช้เครื่องตัดถ่างนำร่างผู้เสียชีวิตออกจากซากรถอย่างเร่งด่วน นอกจากนี้ ใกล้กันยังพบรถยนต์โตโยต้า อัลพาร์ด สีขาว ทะเบียน 2 กฐ 7607 กรุงเทพมหานคร ได้รับความเสียหายจากการถูกลูกหลง บริเวณกันชนหน้าด้านขวาถึงซุ้มล้อพังเสียหาย
จากการสอบถาม นายบุญธรรม สายเสาร์ อายุ 58 ปี คนขับรถโตโยต้าอัลพาร์ด ซึ่งเป็นผู้เห็นเหตุการณ์ เล่าว่า ขณะตนขับรถมาในเลนขวา พร้อมผู้โดยสารรวม 5 คน หลังกลับจากงานมอเตอร์โชว์ สังเกตเห็นรถบรรทุกวิ่งอยู่เลนซ้าย จากนั้นมีรถเก๋งฮอนด้าวิ่งมาด้วยความเร็ว ก่อนจะข้ามเกาะกลาง พุ่งฝ่าต้นไม้ข้ามมาอีกฝั่ง ผ่านหน้ารถของตนไปอย่างกระชั้นชิด ก่อนจะพุ่งชนกับรถบรรทุกอย่างรุนแรง ทำให้รถบรรทุกเบรกไม่อยู่ ลากรถเก๋งติดหน้ารถมา และเบียดเข้ากับรถของตนด้านขวา จนต้องหักหลบเข้าข้างทาง รถยางแตก แต่โชคดีที่สามารถควบคุมสติไว้ได้ ไม่ถูกอัดเข้ากับแบริเออร์
นายบุญธรรม กล่าวต่อว่า หลังเกิดเหตุได้ลงไปดู พบว่ามีผู้เสียชีวิตติดอยู่ภายในรถเก๋ง รู้สึกหดหู่ใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมาก แต่ยังเคราะห์ดีที่ผู้โดยสารในรถของตนทั้งหมดปลอดภัย
ขณะที่ นายประเวช หมื่นวิเศษ อายุ 46 ปี คนขับรถบรรทุกพ่วง 22 ล้อ ให้การว่า ตนกำลังขับรถบรรทุกไปส่งดิน และอยู่ระหว่างเดินทางกลับจังหวัดสุพรรณบุรี โดยขับมาในเลนกลางตามปกติ จู่ ๆ มีรถเก๋งข้ามเกาะกลางพุ่งเข้ามาชนอย่างกะทันหัน ตนตกใจมากและพยายามเหยียบเบรกอย่างเต็มที่ แต่ไม่สามารถหยุดรถได้ทัน จึงลากรถเก๋งไปไกล เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นเหตุสุดวิสัย และตนรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมาก ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้น
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียด พร้อมรวบรวมพยานหลักฐาน และจะสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป