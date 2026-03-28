ตร.ทางหลวงจับอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านดีดม้า! ขับกระบะส่ายไปมา ค้นตัวเจอปืน-ยาบ้า

ตำรวจทางหลวงเวียงสระรวบอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เมายาบ้า ขับรถกระบะส่ายไปมา ค้นตัวเจอปืน .357 พร้อมยาบ้า 11 เม็ด พบเคยก่อคดีฆ่าผู้อื่นเมื่อปี 64
วันนี้ ( 28 มี.ค.) พล.ต.ต.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย ผบก.ทล. สั่งการ พ.ต.อ.ภคพล สุชล ผกก.2 บก.ทล. พ.ต.ท.ปริญญา รักษาแก้ว สวญ.ส.ทล.5กก.2 บก.ทล. พ.ต.ท.ตุลา สว่างรัตน์ สว.ส.ทล.5 กก.2 บก.ทล.ร.ต.ท.อาภร เสนาพิทักษ์กุล , ร.ต.ท.สมพร ทองเสน รอง สว.(ป) ส.ทล.5 กก.2 บก.ทล.นำกำลังจับกุม นายพรชัย (สงวนนามสกุล) อายุ 41 ปี พร้อมของกลางอาวุธปืนสั้น ขนาด .357 1 กระบอก กระสุนปืน 21 นัด และยาบ้าอีก 11 เม็ด ได้บนถนนทางหลวงหมายเลข 41 กม.240 (ขาขึ้น) ม.5 ต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
ทั้งนี้ขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมออกตรวจตราเขตพื้นที่รับผิดชอบพบรถกระบะ ยี่ห้อโตโยต้า ไฮลักซ์ วีโก้ หมายเลขทะเบียน นครศรีฯ ต้องสงสัยขับขี่ส่ายไปส่ายมาคล้ายคนเมายาเสพติด จึงได้เรียกให้หยุดรถเพื่อตรวจสอบ พบ นายพรชัย เป็นผู้ขับขี่ เจ้าหน้าที่จึงได้ขอทำการตรวจค้นพบของกลางอาวุธปืนและยาบ้าจำนวนดังกล่าวอยู่ในกระเป๋าหนังสีน้ำตาลที่ นายพรชัย สะพายอยู่
สอบสวน นายพรชัย รับสารภาพว่า เคย เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน โดยอาวุธปืนและเครื่องกระสุนดังกล่าวซื้อมาจาก นายพี ไม่ทราบชื่อสกุลจริง ในพื้นที่ ต.ถ้ำพรรณรา อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช ในราคา 35,000 บาท และไม่ได้มีเอกสารของปืนกระบอกดังกล่าวแต่อย่างใด ส่วนยาบ้า ได้มาจากรุ่นน้องชื่อ เฟส ไม่ทราบชื่อสกุลจริง ในพื้นที่ ต.ถ้ำพรรณรา อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช โดยไม่ได้คิดเงินแต่อย่างใด และได้เสพไปก่อนหน้านี้แล้วจำนวน 2 เม็ด จนมาโดนจับกุมดังกล่าว
จากการตรวจสอบประวัติพบว่า นายพรชัยเคยถูกจับกุมคดีฆ่าผู้อื่น จนเป็นข่าวโด่งดังเมื่อปี 2564 เบื้องต้นแจ้งข้อหา "มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต,พกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุน ไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 เมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) ไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต, เป็นผู้ขับขี่รถมีสารเสพติดให้โทษประเภท 1 เมทแอมเฟตามีน ในร่างกายขณะขับรถ และ เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย" ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เขานิพันธ์ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป