ปทส.ลุยจับ 4 บ่อขยะเถื่อนกลางกรุง ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้าน

ตำรวจ ปทส.ลุยจับ 4 บ่อขยะผิดกฎหมายกลางกรุง รวบผู้ต้องหา 3 ราย หลังชาวบ้านร้องเรียนส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้ง
วันนี้ (28 มี.ค.) พล.ต.ต.เอนก เตาสุภาพ ผบก.ปทส. สั่งการ พ.ต.ท.ธานุพันธ์ สุระสะ สว.กก.1 บก.ปทส. พ.ต.ท.วิทูรปรเมศวร์ หมวดเพชร สว.กก.1 บก.ปทส. พ.ต.ท.วัชระ บุดดีคำ สว.กก.1 บก.ปทส. และ พ.ต.ต.ประดิษฐ์ พรมพาน สว.กก.1 บก.ปทส. นำกำลังเข้าตรวจสอบบ่อขยะผิดกฎหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4 จุด พร้อมจับกุม นายสมชาย (สงวนนามสกุล) อายุ 54 ปี เจ้าของบ่อขยะบริเวณที่ดินไม่ทราบเลขที่ ตั้งอยู่ที่ ถ.ประชาอุทิศ ซ.ประชาอุทิศ 72แขวงทุงครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ, นางวรรณี (สงวนนามสกุล)อายุ 39 ปี เจ้าของบ่อขยะที่ดินไม่ทราบเลขที่ ตั้งอยู่ที่ ถ.กาญจนาภิเษก ซ.อนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ , นายรัตนะฯ อายุ 34 ปี เจ้าของบ่อขยะที่ดินเลขที่ 25/2 หนองระแหง 4 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ ส่วนที่ดินไม่ทราบเลขที่ ตั้งอยู่ที่ ซ.คุ้มเกล้า 28 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ซึ่งนายเอกพันธ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 42 ปี เจ้าของไม่ได้อยู่ในพื้นที่
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ บก.ปทส.ได้รับแจ้งจากประชาชนว่า มีบ่อขยะ 4 แห่ง ในพื้นที่ ทุ่งครุ ,บางขุนเทียน, คลองสามวา และลาดกระบัง ลักลอบรับซื้อขยะมูลฝอยเพื่อถมแปลงดิน ก่อนจะใช้ดินถมกลบเมื่อได้ขยะเต็มแปลงเพื่อประหยัดค่าถมดิน ทำให้ส่งกลิ่นเหม็น มีฝุ่นละอองในอากาศรบกวนประชาชน ส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยเนื่องจากขยะที่นำมาถมเป็นขยะมูลฝอยและเป็นเศษปูนซึ่งอาจเป็นพาหะนำโรคระบาดในช่วงหน้าร้อนนี้ได้ เจ้าหน้าที่จึงเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ได้รับแจ้งทั้ง 4 แห่ง พร้อมจับกุมผู้กระทำความผิดได้ทั้ง 3 รายดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหาทั้ง 3 รายให้การรับสารภาพว่ารับซื้อขยะมูลฝอยที่มีสิ่งปฏิกูลและเศษปูนจากรถบรรทุกในราคาคันละ 60 - 100 บาท โดยการรับกำจัดขยะทั้ง 4 แห่ง ดำเนินกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงแจ้งข้อหา รับกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยผิดกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ซึ่งห้ามมิให้ผู้ใดดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ผู้ที่ฝ่าฝืนต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ก่อนนำตัวผู้ต้องหาทั้ง 3 รายส่ง พนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปทส. ดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมทั้งจะได้ร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดี นายเอกพันธ์ เจ้าของบ่อขยะในพื้นที่ ลาดกระบังต่อไป