ปคม.จับช่างสักลวงบรรดาเด็กสาวล่วงละเมิดทางเพศ ก่อนอัดคลิปขายกลุ่มลับ

ตำรวจ ปคม.บุกรวบหนุ่มช่างสัก ผันตัวเป็นเซ็กส์คลีเอเตอร์ ล่อลวงเด็กสาวหลายราย มาล่วงละเมิดทางเพศ ก่อนอัดคลิปโพสต์ขายกลุ่มลับ
วันนี้ (28 มี.ค.) พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคม.สั่งการ พ.ต.อ.ณัฐพงษ์ เกิดเอี่ยม ผกก.6 บก.ปคม. พ.ต.ท.ชรัส มีล้ำ สว.กก.6 บก.ปคม.นำกำลังจับกุมนายสิริมงคล(สงวนนามสกุล) อายุ 23 ปี อาชีพช่างสักตามหมายจับศาลจังหวัดพิษณุโลกที่ จ.198/2569 ลงวันที่ 23 ก.พ.69ข้อหา "ค้ามนุษย์โดยแสวงหาประโยชน์จากการผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามก โดยได้กระทำแก่บุคคลอายุไม่เกินสิบห้าปี, กระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีฯ, กระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีฯ, ครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศสำหรับตนเองหรือผู้อื่นและส่งต่อซึ่งสื่อลามกอนาจารเด็กแก่ผู้อื่น, เพื่อความประสงค์แห่งการค้า หรือโดยการค้า เพื่อการแจกจ่ายหรือเพื่อการแสดงอวดแก่ประชาชน ทำ ผลิต มีไว้ นำเข้าหรือยังให้นำเข้าในราชอาณาจักร ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร หรือทำให้แพร่หลายซึ่งสื่อลามกอนาจารเด็ก, ประกอบการค้าหรือมีส่วนหรือเข้าเกี่ยวข้องกับสื่อลามกอนาจารเด็ก ,จ่ายแจกหรือแสดงอวดแก่ประชาชนให้เช่าสื่อลามกอนาจารเด็ก, เพื่อจะช่วยการทำให้แพร่หลาย หรือการค้าวัตถุหรือสิ่งของลามกดโดยโฆษณาหรือไขข่าวด้วยประการใดๆ ว่าวัตถุ หรือสิ่งของลามกดังกล่าวแล้วจะหาได้จากบุคคลใด หรือโดยวิธีใด, บังคับ ขู่เข็ญ ใช้ ชักจูง ยุยง ส่งเสริมให้เด็กแสดงหรือกระทำการอันมีลักษณะลามกอนาจารฯ, นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันมีลักษณะลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้" พร้อมตรวจยึดของกลางโทรศัพท์มือถือ1 เครื่องและโน้ตบุ๊ก 1 เครื่อง ได้ในพื้นที่ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
สืบเนื่องจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.6 บก.ปคม.ร่วมกับองค์กร IPA (International Protection Alliance) สืบสวนพบว่ามีบัญชีผู้ใช้งานรายหนึ่งบนสื่อสังคมออนไลน์ ใช้แอปพลิเคชัน Telegram เผยแพร่ โฆษณา และจำหน่ายสื่อลามกอนาจารขณะร่วมประเวณีกับ ด.ญ.เอ (นามสมมติ) อายุ 14 ปีเศษ และผู้เสียหายอื่น ๆ อีกหลายราย โดยมีการโพสต์ชักชวนในกลุ่มสาธารณะ ซึ่งมีสมาชิกกว่า 7,000 บัญชี โดยให้ผู้สนใจติดต่อซื้อขายคลิปวิดีโอลามกผ่านข้อความส่วนตัว
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติหมายจับไว้ กระทั่งเข้าจับกุมได้พร้อมของกลางดังกล่าว จากการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของกลางพบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดจำนวนมาก
สอบสวน ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.6 บก.ปคม. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
พล.ต.ต.วิทยา กล่าวว่า ขอเตือนภัยผู้ปกครอง ปัจจุบันมีกลุ่มอาชญากรใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น แอปพลิเคชัน X , Telegram และสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ โดยจะใช้วิธีการชักชวน ล่อลวงเด็ก เพื่อผลิตสื่อลามกแล้วนำไปเผยแพร่ แสวงหาประโยชน์ โดยการเรียกเก็บเงินเพื่อเข้าถึงเนื้อหาเหล่านี้ ผู้ปกครองควรเฝ้าระวังพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของบุตรหลานอย่างใกล้ชิด สอนให้เด็กรู้จักปฏิเสธการถูกชักชวน และหลีกเลี่ยงการส่งภาพหรือข้อมูลส่วนตัวให้กับบุคคลอื่นในโลกออนไลน์ ประชาชนทุกคนควรตระหนักว่า การผลิตหรือเผยแพร่สื่อลามกอนาจารเด็กไม่ใช่เพียงการกระทำผิดธรรมดา แต่เป็นอาชญากรรมร้ายแรงเข้าข่ายการค้ามนุษย์ที่ทำลายอนาคตของเด็กและเยาวชน หากพบเห็นพฤติกรรมต้องสงสัย เช่น การโพสต์ชักชวนเข้ากลุ่มลับ หรือการเผยแพร่ภาพและคลิปที่ไม่เหมาะสมกับเด็ก ควรรีบแจ้งเบาะแสต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที เพื่อช่วยกันปกป้องสังคมและหยุดยั้งเครือข่ายที่หาประโยชน์บนความทุกข์ของเด็ก