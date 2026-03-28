‘พล.อ.บุญสิน’ เปิดตัวหนังสือ “ชีวิตที่ไม่คิดเสียใจ” สะท้อนบทเรียนชีวิตราชการแฟนคลับแห่ร่วมงานแน่น ต่อคิวขอลายเซ็นยาวในงานสัปดาห์หนังสือฯ

เมื่อวันที่ 28 มี.ค.2569 ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ พล.อ.บุญสิน พาดกลาง ที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบก และอดีตแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดตัวหนังสือ “ชีวิตที่ไม่คิดเสียใจ” ภายในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่น โดยมีแฟนคลับและประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก
พล.อ.บุญสิน กล่าวถึงที่มาของหนังสือว่า เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตตั้งแต่วัยเรียนจนถึงการรับราชการและเกษียณอายุราชการ ซึ่งล้วนผ่านการตัดสินใจด้วยตนเอง แม้บางเรื่องจะผิดพลาดหรือไม่เป็นไปตามคาด แต่ทุกเหตุการณ์ล้วนเป็นบทเรียนสำคัญที่สามารถนำไปปรับใช้ในอนาคตได้
“ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดี ล้วนมีคุณค่าในตัวเอง สิ่งที่ผิดพลาดสอนให้เราไม่ทำซ้ำ ขณะที่สิ่งที่ถูกต้องก็เป็นแนวทางให้เดินหน้าต่อไป ดังนั้นจึงไม่ควรเสียใจกับสิ่งที่ผ่านมา” พล.อ.บุญสิน กล่าว
นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำแนวคิดเรื่อง “ความพอดี” ในการดำเนินชีวิต โดยระบุว่า การทำสิ่งใดควรมีการวางแผนและจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสม ไม่เร่งรัดจนเกินไป โดยเฉพาะในช่วงสำคัญ เช่น การเตรียมสอบ ซึ่งต้องมีทั้งเวลาอ่านหนังสือและการพักผ่อนอย่างสมดุล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ทั้งนี้ เนื้อหาในหนังสือยังสะท้อนชีวิตจากจุดเริ่มต้นของ “ลูกอีสาน” คนหนึ่ง ที่ต้องเผชิญทั้งความเหน็ดเหนื่อย ความผิดหวัง และการตัดสินใจครั้งสำคัญเพื่อประเทศชาติ โดยคาดว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและคนรุ่นใหม่ พร้อมมีแผนมอบหนังสือให้แก่โรงเรียนจำนวน 500 แห่งทั่วประเทศ
บรรยากาศภายในงานเปิดตัวเป็นไปอย่างคึกคัก มีแฟนคลับจากทั้งกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด อาทิ สกลนคร ศรีสะเกษ และนครศรีธรรมราช เดินทางมาร่วมให้กำลังใจและต่อคิวขอลายเซ็นเป็นจำนวนมาก
สำหรับผู้สนใจสามารถจับจองหนังสือ “ชีวิตที่ไม่คิดเสียใจ” ได้ที่บูธสำนักพิมพ์ทัพอักษรา ภายในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 6 เมษายน 2569