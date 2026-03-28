ตร.รวบ แน็ค ลานสกา บุกยิงเจ้าของสวนทูเรียน ดับคาที่

กองกำกับการสืบสวน 4 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดเคลื่อนทีเร็ว สน.เตาปูน ร่วมกันจับกุม นายทรงฤทธิ์ ริวรรณ หรือแน็ค ลานสกา อายุ 36 ปี ผู้ต้องหาก่อเหตุ ยิงเจ้าของสวนทุเรียน เสียชีวิตคาสวน ชาวบ้านได้ยิงเสียงปืนรัวดัง 6 นัดซ้อน ท้องที่ สภ.ลานสกา
สืบเนื่องจาก เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 28 ก.พ.69 ร.ต.อ.ธีระวุฒิ อักษรกุล รอง สว.(สอบสวน) สภ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ได้รับแจ้งเหตุพบผู้เสียชีวิตในสวนทุเรียนซอยสวนนา หมู่ 2 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จึงไปตรวจสอบพร้อมด้วย พ.ต.อ.พิน อินมาก ผกก.สภ.ลานสกา พ.ต.ท.ชูยศ จินดานคร รอง ผกก.สส.สภ.ลานสกากำลังชุดสืบสวน แพทย์เวร รพ.ลานสกา และเมูลนิธิสว่างธรรมคีรีธรรมสถานนครศรีธรรมราช-กู้ภัยสว่างลานสกา
ที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตคือนายจาตุรงค์ อายุ 35 ปี เจ้าของสวนทุเรียน นอนหงายเสียชีวิตอยู่ในสภาพถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาดเข้าแขนขวา 1 นัด ขาขวา 1 นัด ขาซ้าย 1 นัด ใบหน้ามีแผลถลอก ศีรษะมีร่องรอยฟกช้ำ คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 10-12 ชม. ซึ่งการตรวจสอบพบว่ากระสุนไม่ได้ถูกจุดสำคัญ แต่คาดว่าเสียชีวิตเนื่องจากเสียเลือดมาก โดยเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจสอบหาร่องรอยของคนร้ายแล้ว
จากการสอบสวนทราบว่าเมื่อช่วง 2 ทุ่มของคืนที่ผ่านมา นายจาตุรงค์ ผู้ตายได้ออกไปซื้อของกินที่ร้านค้าปากซอย ก่อนจะเดินกลับเข้าไปสวนทุเรียนกับเพื่อนคนหนึ่ง หลังจากนั้นชาวบ้านได้ยินเสียงปืนดัง 5-6 นัด แต่ไม่มีใครสนใจเนื่องจากชินกับเสียงปืนที่ดังขึ้นอยู่เป็นประจำ
กระทั่งเช้าวันนี้ ได้เข้าสวนผ่านไปยังบริเวณที่เกิดเหตุและได้พบร่างของนายจาตุรงค์ นอนเสียชีวิตอยู่ จึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบในเวลาต่อมา เบื้องต้นทราบว่านายจาตุรงค์ มีประวัติไม่ดี พัวพันเกี่ยวกับสิ่งเสพติด และยังถูกเพ่งเล็งเกี่ยวปัญหาทรัพย์สินสิ่งของชาวบ้านสูญหายด้วย แต่อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ยังได้ตั้งประเด็นการตายเรื่องขัดแย้งส่วนตัวในกลุ่ม ซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมามีคนเห็นว่ามีเพื่อนของนายจาตุรงค์ฯ อยู่ด้วยกัน โดยเจ้าหน้าที่ได้นำตัวมาตรวจหลักฐานเกี่ยวกับเขม่าดินปืนแล้ว โดยจะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
จนกระทั่งเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2569 ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้อนุมัติหมายจับ นายทรงฤทธิ์ ริวรรณ หรือแน็คลานสกา และเมื่อ วันที่ 27 มีนาคม 2569 เวลาประมาณ 16.30 น.ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.สส.บช.น.,พ.ต.อ.อดุลย์ ดอกพวง รอง ผบก.สส.บช.น. พ.ต.อ.ศานติ กรเกษม ผกก.สส.4 บก.สส.บช.น., พ.ต.อ.เจษฏาภรณ์ อ่อนทองคำ ผกก.กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.บช.น., พ.ต.ท.ปกรณ์ ทองช่วง รอง ผกก.สส.4บก.สส.บช.น ได้สั่งการให้, พ.ต.ต.ศิริศักดิ์ วิลัยรัมย์ สว.กก.สส.4 บก.สส.บช.น , ร.ต.ต.ชาญฤทธิ์ นิลทการ รอง สว.กก.สส.4 บก.สส.บช.น. , ด.ต.ธีระพันธ์ โพยนอก , จ.ส.ต.ชยพล คุณวรโชคเมธี ผบ.หมู่ กก.สส.4 บก.สส.บช.น.
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดเคลื่อนที่เร็ว สน.เตาปูน ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.เด่นโดม ลาภานันต์ ผกก.สน.เตาปูน ผกก.ป.สน.เตาปูน ได้สั่งการให้ พ.ต.ท.กิตติพันธ์ แท่นตั้งเจริญชัย รอง.ผกก.ป.สน.เตาปูน, พ.ต.ท.พยุง ตันสอน สวป.สน.เตาปูน ,ร.ต.อ.วิชญ์ภาส กตัญญูทิตา, ร.ต.ต.บรรพต สุขหล้า รอง สวป.สน. เตาปูน พร้อมด้วย จ.ส.ต.วสันต์ สวนงาม,ส.ต.อ.วัฒนา บุญสา,ส.ต.อ.วิศวัฒน์ คงสุชาติ,ส.ต.อ.ธราวุธ เผ่าแก้ว,ส.ต.อ.กฤษฎา เกตุศิริ,ส.ต.อ.ธนะชัย น้อมระวี,ส.ต.อ.เอกชัย น้อยสา,ส.ต.ท.วุฒิไกร จอมเกาะ,ส.ต.ท.ราชันท์ บุญเรืองและส.ต.ต.ณัฐวัฒน์ สรรพิบูลย์ ผบ.หมู่(ป.) สน.เตาปูน
ได้ร่วมกันจับกุมตัว นายทรงฤทธิ์ ริวรรณ หรือแน๊ก ลานสกา อายุ 36 ปี (1-8003-00052-85-6) ที่อยู่ 91 หมู่ 2 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ตามหมายจับศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 121/2569 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2569 ในฐานความผิด “ฆ่าผู้อื่น ,มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต,พกพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันควร ยิงปืนในเมือง หมู่บ้านหรือที่ชุมนุมชน โดยใช่เหตุ”
กล่าวคือก่อนจับกุมผู้ต้องหานี้ เจ้าพนักงานชุดจับกุมได้รับการประสานงานจากเจ้าพนักงานตำรวจจังหวัดนครศรีธรรมราช ว่า นาย ทรงฤทธิ์ ริวรรณ หรือแนก ลานสกา อายุ 36 ปี เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 121/2569 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2569 ได้หลบหนีเข้ามาในพื้นที่นครบาลเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อวางแผนสืบสวนจับกุมตัว โดยวันนี้ (27 มีนาคม 2569 ) เวลาประมาณ 16.30 น.เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้ไปเฝ้าซุ่มดูบริเวณดังกล่าว พบ นายทรงฤทธิ์ฯ จำเลยตามหมายจับ ยืนอยู่ภายในสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ จากนั้นจึงได้แสดงตัวเป็นเจ้าพนักงานตำรวจและได้แสดงหมายจับนี้ และภาพถ่ายทะเบียนราษฎรของจำเลย ให้ผู้ต้องหาตรวจสอบดู และอ่านเอง เมื่อผู้ต้องหาตรวจสอบหมายจับดูแล้วยอมรับว่า เป็นบุคคลเดียวกับบุคคลที่ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ประกาศสืบจับไว้จริงและยังไม่เคยถูกจับกุมดำเนินคดีตามข้อหาในหมายจับนี้มาก่อนแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแจ้งแก่ นายทรงฤทธิ์ฯ ว่าจะต้องถูกจับกุมในข้อหา“ฆ่าผู้อื่น,มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต,พกพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือ ทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันควร,ยิงปืน ในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมชน โดยใช่เหตุ” ตามหมายจับศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 121/2569 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2569 จากนั้นจึงได้จับกุมตัวผู้ต้องหาและแจ้งสิทธิตามกฎหมาย ข้างต้นให้ผู้ต้องหาทราบ ผู้ต้องหาทราบและเข้าใจข้อกล่าวหาดีแล้วจึงนำตัวผู้ต้องหามาทำบันทึกจับกุมที่ สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน แล้วนำจำเลยส่งไปยัง พงส.สภ.ลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป