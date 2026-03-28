ญาติร้อง “ปวีณา” เด็ก 3 ขวบดับปริศนาหลังอยู่กับพ่อเลี้ยง พอรู้ผลชันสูตรถึงกับร่ำไห้

ญาติร้องขอความช่วยเหลือ “ปวีณา” หลานวัย 3 ขวบ เสียชีวิตปริศนา หลังอยู่กับพ่อเลี้ยง แต่พอทราบผลชันสูตรจากแพทย์สรุปสาเหตุ ถึงกับกอดกันร่ำไห้
วันนี้ (28 มี.ค.) ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาเพื่อเด็กและสตรี พา น.ส.จิรพรรณ (สงวนนามสกุล) อายุ 21 ปี แม่น้องเอ (นามสมมติ) พร้อมย่าและยาย เดินทางติดต่อขอรับร่าง ด.ช.เอ อายุ 3 ขวบ เพื่อรับผลชันสูตร จากแพทย์สถาบันนิติเวชตำรวจ
โดยผลการชันสูตรพบว่า มีเลือดออกในช่องท้องจำนวนมาก ลำไส้เล็กฉีกขาด มีรอยฟกซ้ำบริเวณท้องและมีรอยเขียวช้ำที่ตา และตัว รวมถึงมีแผลถลอกที่ลูกอัณฑะ ศีรษะมีรอยฟกช้ำโดยรอบ และมีร่องรอยเขียวช้ำตามตัว แพทย์สรุปสาเหตุจากโดนกระแทกด้วยของแข็ง ขณะที่ญาติของน้องเอ เมื่อทราบผลชันสูตร ถึงกับกอดกันร่ำไห้
นางปวีณา กล่าวว่า เมื่อช่วงเที่ยงของวันนี้ นางสาวจิรพรรณ อายุ 21 ปี แม่น้องเอา วัย 3 ขวบ พร้อม ย่า อายุ 50 ปี และยาย อายุ 43 ปี ร่ำไห้เดินทางจาก จ.ชลบุรี มาที่มูลนิธิปวีณาฯ เพื่อร้องทุกข์ต่อ นางปวีณา แจ้งว่า น้องเอ เสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำ
โดยย่า บอกว่า แม่เด็ก อายุ 21 ปี เป็นอดีตลูกสะใภ้เลิกรากับลูกชายของย่าตั้งแต่น้อง อายุได้ 1 ขวบ 2 เดือน ย่าเลี้ยงหลานมาตั้งแต่เกิด พอสองคนเลิกกันแม่เอาหลานไปให้ยายกับลุงเลี้ยงที่กรุงเทพฯ และแม่ไปมีสามีใหม่เพิ่งรับน้องเอ กลับไปเลี้ยงยังไม่ถึง 2 เดือนก็มาเกิดเรื่อง
ส่วนลูกชายของย่าไปทำงานต่างประเทศ จู่ๆช่วง 10.00 น. ของวันที่ 26 มี.ค.ที่ผ่านมา แม่เด็กโทรมาบอกย่าว่า น้องเอ อยู่ที่โรงพยาบาลแพทย์บอกตอนนี้เสียชีวิตแล้ว
โดยแม่เด็กบอกอีกว่าคืนวันที่ 25 มี.ค.ที่ผ่านมา ไปทำงานโรงงานลูกอยู่กับพ่อเลี้ยง ช่วงเวลาประมาณตี 5 ของวันที่ 26 มี.ค.ที่ผ่านมา พ่อเลี้ยง โทรมาบอกแม่ว่า ลูกอาเจียน แม่จึงรีบกลับมา และรีบอาบน้ำแต่งตัวเพื่อที่จะพาลูกไปหมอ
ขณะแต่งตัวอยู่หันมาเห็นลูกกำลังชักจึงรีบนำตัวส่ง รพ.แห่งหนึ่งใน จ.ชลบุรี ลูกไม่หายใจแล้ว รพ.จึงปั๊มหัวใจช่วยชีวิตแต่ไม่สามารถช่วยชีวิตได้และเสียชีวิตลง โดยแพทย์ระบุสาเหตุการเสียชีวิต ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน
แต่การเสียชีวิตมีเงื่อนงำ ย่า เห็นสภาพศพพบมีรอยที่หน้าผาก ใต้ตาขวา หน้าท้องมีรอยเขียวช้ำ เลือดออกปากและจมูก อีกทั้งมีร่องรอยคล้ายถูกบุหรี่จี้ทั้งรอยเก่าและรอยใหม่ตามตัว
ย่า ถึงกับช็อก พอตั้งสติได้รีบไปโรงพยาบาลทันที เห็นสภาพน้องใบหน้าเขียวช้ำคิดว่าต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับหลานแน่นอน ย่าจึงโทรศัพท์สายด่วน 1134 ยังมูลนิธิฯปวีณาฯ ขอความช่วยเหลือทันที เนื่องจากเมื่อวันที่ 16 ก.พ.ที่ผ่านมา ย่าพาน้องเอมาเล่นที่บ้าน หลานบอกว่าถูกพ่อใหม่ตี และเมื่อบอกว่าแม่จะมารับ น้องร้องไห้ไม่อยากกลับบ้าน
ด้านยาย เล่าอีกว่า เมื่อประมาณวันที่ 14 ส.ค.68 ขณะที่หลานอยู่ในการดูแลของยาย แม่ได้มารับไปเที่ยวประมาณ 10 วัน เมื่อพาหลานกลับมาส่งพบตามร่างกายมีรอยไหม้เป็นจุดตามตัวที่ขาข้างขวาและฝ่าเท้า จึงสอบถามหลาน บอกว่า ป๊ะป๊า เอาบุหรี่จี้
ยายจึงโทรศัพท์ไปสอบถามแม่เด็ก กลับถูกแม่เด็กต่อว่ากลับมา ว่ายายไปหาเรื่อง เด็กซนเองและวิ่งเล่นล้มไปเหยียบก้มบุหรี่เอง แต่ยายไม่เชื่อ ย่าและยาย อยากให้มีการชันสูตรศพน้องอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง เพราะเชื่อว่าเป็นการเสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติ ย่าต้องการจะเรียกร้องความเป็นธรรมให้หลานจึงมาขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิปวีณาฯ
นางปวีณา ได้โทรศัพท์ประสานไปยัง พ.ต.อ.ไตรเทพ แพทย์รัตน์ ผกก.สภ.แหลมฉบัง ซึ่งเป็นพื้นที่ศพเด็กอยู่ขออายัดศพ และประสาน พ.ต.อ.คมกริช มั่นจิตต์ ผกก.สภ.หนองขาม ซึ่งเป็นพื้นที่เกิดเหตุ โดยวันที่ 27 มี.ค.ที่ผ่านมา ได้ส่งศพมาชันสูตรที่สถาบันนิติเวช รพ.ตำรวจ และย่า ยาย แม่ และญาติ จึงเดินทางมามูลนิธิปวีณา
และในช่วงเช้าวันนี้หมอจะทำการผ่าชันสูตรศพ เวลา 13.00 น. พร้อมนัดคุณหมอ สรุปผลการชันสูตรศพเบื้องต้น และขอรับศพกับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดไก่เตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ด้าน น.ส.จริพรรณ แม่เด็ก กล่าวว่า วันที่ 25 มี.ค.ที่ผ่านมา แม่อยู่กับน้องที่บ้านและไปเข้าเวรโรงงานกะดึกตอน 6 โมงเย็น โดยน้องอยู่กับพ่อเลี้ยง กระทั่ง ตี 5 ครึ่งเช้าวันที่ 26 มี.ค.ที่ผ่านมา พ่อเลี้ยงโทรมาบอกว่าลูกอาเจียนแม่จึงรีบกลับมาถึงบ้าน 6 โมงเช้า ลูกบอกว่าปวดท้องมากโทรมาบอกแม่ว่า ลูกอาเจียน แม่จึงรีบกลับมา และรีบอาบน้ำแต่งตัวเพื่อที่จะพาลูกไปหมอหมอ
ขณะแต่งตัวอยู่หันมาเห็นลูกกำลังชักจึงรีบนำตัวส่ง รพ.แห่งหนึ่งใน จ.ชลบุรี ลูกไม่หายใจแล้ว รพ.จึงปั๊มหัวใจช่วยชีวิตแต่ไม่สามารถช่วยชีวิตได้และเสียชีวิตลง โดยแพทย์ระบุสาเหตุการเสียชีวิต ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน จึงโทรศัพท์แจ้งให้ญาติทราบ แต่ญาติไม่เชื่อจะขอนำศพส่งไปชันสูตร
เบื้องต้นหลังรับร่างทางมูลนิธิปวีณาฯ พร้อมครอบครัวเด็ก นำร่างไปตั้งสวดบำเพ็ญกุศลที่วัดไก่เตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี พร้อมกับพาญาติ เข้าแจ้งความดำเนินคดี ที่ สภ.หนองขาม จ.ชลบุรี และเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุต่อไป