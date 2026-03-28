ตร.คุมเข้มชายแดนใต้ สกัด “กองทัพมด” ลอบขนน้ำมันเถื่อน

รอง ผบ.ตร.ลุยชายแดนใต้ คุมเข้มน้ำมันเถื่อน! สั่งทุกหน่วยเฝ้าระวังลักลอบข้ามแดน สกัด “กองทัพมด” หลังราคาพลังงานต่างกัน ย้ำยังไม่พบขบวนการผิดกฎหมาย แต่ต้องเข้มงวดต่อเนื่อง
วันนี้ (28 มี.ค.) เมื่อเวลา 11.00 น. พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงพื้นที่ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 9 ณ ด่านศุลกากรสะเดา จ.สงขลา เพื่อกำชับมาตรการป้องกันการลักลอบนำเข้า–ส่งออก และการกักตุนน้ำมันบริเวณชายแดนไทย–มาเลเซีย
การประชุมครั้งนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งตำรวจ ทหาร ศุลกากร สรรพสามิต และฝ่ายปกครอง เพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันในการเฝ้าระวังและควบคุมสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ตามนโยบายรัฐบาล
พล.ต.อ.ธัชชัยระบุว่า ปัจจัยราคาน้ำมันในภูมิภาคที่แตกต่างกัน อาจจูงใจให้เกิดการลักลอบขนย้ายน้ำมัน อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบในพื้นที่ยังไม่พบการลักลอบส่งออกน้ำมันไปยังมาเลเซีย ทั้งในด่านศุลกากรและแนวชายแดน อีกทั้งฝั่งมาเลเซียเองก็มีมาตรการเข้มงวด ทำให้ยังไม่พบแนวโน้มเป็นขบวนการ และไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน
อย่างไรก็ดี ได้กำชับให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มงวด โดยเฉพาะการสกัดการลักลอบในรูปแบบ “กองทัพมด” ที่ใช้การขนย้ายปริมาณเล็กน้อยหลายครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับ พร้อมสั่งเพิ่มความถี่ในการตรวจตราตามจุดเสี่ยง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันจะบูรณาการทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาเสถียรภาพด้านพลังงาน ปกป้องผลประโยชน์ประเทศ และสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชน.