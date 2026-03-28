“ราชทัณฑ์” เปิดเยี่ยมญาติผ่าน LINE ลดการใช้พลังงาน

MGR Online - กรมราชทัณฑ์ สนับสนุนเยี่ยมญาติผ่าน LINE ขานรับมาตรการลดการใช้พลังงาน ช่วยเหลือค่าเดินทาง-อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
วันนี้ (28 มี.ค.) กรมราชทัณฑ์ เชิญชวนเยี่ยมผู้ต้องขังผ่าน LINE ลดเดินทาง ประหยัดพลังงานหนุนมาตรการภาครัฐ ขานรับนโยบายของรัฐบาลในการลดการใช้พลังงาน เพื่อรองรับสถานการณ์ราคาพลังงานโลกที่มีความผันผวน และบรรเทาผลกระทบต่อเศรษฐกิจและค่าครองชีพของประชาชน โดยยกระดับมาตรการประหยัดพลังงานในหน่วยงาน พร้อมเชิญชวนญาติผู้ต้องขังใช้ช่องทางการเยี่ยมผ่านระบบออนไลน์ แทนการเดินทางมายังเรือนจำ
กรมราชทัณฑ์ ซึ่งมีภารกิจสำคัญในการควบคุม ดูแล และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้มีความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอำนวยความสะดวกแก่ญาติผู้ต้องขัง ควบคู่กับการลดการใช้พลังงาน จึงส่งเสริมการเยี่ยมญาติผ่านแอปพลิเคชัน LINE ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย การเยี่ยมผ่านระบบออนไลน์ดังกล่าว ไม่เพียงช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของญาติผู้ต้องขัง แต่ยังช่วยลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ลดการปล่อยพลังงาน และมีส่วนร่วมในการสนับสนุนมาตรการประหยัดพลังงานของประเทศ อีกทั้ง ยังคงสามารถส่งต่อความรัก ความห่วงใยถึงผู้ต้องขังได้อย่างต่อเนื่อง
โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้เข้าเยี่ยมต้องเป็นญาติที่มีชื่อในบัญชีผู้เข้าเยี่ยมไว้ และมีการลงทะเบียนล่วงหน้าผ่าน LINE Official ของเรือนจำ พร้อมส่งเอกสารยืนยันตัวตน (บัตรประชาชน/หลักฐานความสัมพันธ์) จากนั้น รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและอนุมัติจึงจะสามารถเลือก วัน–เวลา เข้าเยี่ยมตามรอบที่กำหนด
ในส่วนของกฎและระเบียบ ต้องแต่งกายสุภาพ และอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสม ห้ามบันทึกภาพ/วิดีโอ หรือไลฟ์ สด ห้ามเผยแพร่ลิงก์หรือรหัสเข้าเยี่ยมให้ผู้อื่น ห้ามใช้คำหยาบ หรือแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม ทั้งนี้ เป็นไปตามความเหมาะสมและความพร้อมของเรือนจำ/ทัณฑสถานนั้นๆ เป็นสำคัญ
ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านเพจ Facebook ของเรือนจำหรือทัณฑสถานได้โดยตรง หรือแอด LINE Official Account กรมราชทัณฑ์ @thaidoc สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2967-2222 กด 0 กรมราชทัณฑ์ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประหยัดพลังงาน ลดการเดินทาง และใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน