รวบสมาชิกแก๊งตัวลายตระเวนลัก จยย.ทั่วมหาชัย ส่งขายเอเย่นต์ลาวคันละ 1 หมื่น

กองปราบรวบโจ๋ 20 สมาชิกแก๊งตัวลายตระเวนลักรถจักรยานยนต์ทั่วมหาชัย นำส่งเอเย่นต์ สปป.ลาวคันละ 1 หมื่น สารภาพหาเงินเที่ยวเตร่ - แข่งรถ
วันนี้ ( 28 มี.ค.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.เจตนิพัทธ์ ศิริวัฒน์ ผกก.1 บก.ป.และ พ.ต.ต.ธนบดี ดวงจิตต์ สว.กก.1 บก.ป. นำกำลังจับกุม นายเกรียงไกร (สงวนนามสกุล) อายุ 20 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดสมุทรสาคร ที่ จ.64/2569 ลงวันที่ 5 ก.พ.69 ข้อหา “ร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะ ฯ” ได้บริเวณหน้าเพิงพักริมคลองภายในหมู่บ้าน แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 13 ม.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.โคกขาม ได้รับแจ้งจากผู้เสียหายว่ารถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นเวฟ 125 ไอ ได้ถูกคนร้ายลักไปจากบริเวณลานจอดหน้าหอพักแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ในช่วงเวลากลางคืน
จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดของหอพักพบภาพผู้ต้องสงสัยจำนวน 3 คน ขณะกำลังร่วมกันก่อเหตุ พนักงานสอบสวนจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานจนนำไปสู่การออกหมายจับผู้ต้องหาทั้ง 3 ไว้ ต่อมาเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมหนึ่งในผู้ต้องหาที่ร่วมก่อเหตุได้ก่อนหน้านี้ ภายหลังญาติของเพื่อนในแก๊งได้ส่งข่าวบอกให้ นายเกรียงไกร รู้ตัว จึงหนีไปกบดานในพื้นต่างจังหวัดเป็นเวลาหลายเดือน กระทั่งล่าสุด นายเกรียงไกร ได้กลับมามั่วสุมกับเพื่อนกลุ่มแก๊งวัยรุ่นในชุมชนเดิมอีก จึงได้วางแผนเข้าจับกุม
ได้ดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเคยก่อเหตุในลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้งตั้งแต่ปี 2567 โดยร่วมกับเพื่อนและรุ่นพี่ในแก๊งตัวลาย ตระเวนลักรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร และพื้นที่ใกล้เคียง เนื่องจากเป็นแหล่งชุมชนและมีโรงงานจำนวนมาก ทำให้ง่ายต่อการก่อเหตุ จากนั้นจะนำรถที่ขโมยมาได้ไปขายต่อในราคาคันละ 10,000 บาท โดยจะแบ่งเงินกับเพื่อนคนละ 5,000 บาท ซึ่งรถจักรยานยนต์ที่ถูกขโมยจะถูกนำส่งต่อไปยัง สปป.ลาว นำเงินที่ได้มาใช้เที่ยวเตร่ แข่งรถ และมั่วสุมกับกลุ่มเพื่อน จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.โคกขาม ดำเนินคดี พร้อมขยายผลหาเครือข่ายกลุ่มผู้รับซื้อต่อไป