รวบ “บัญชีม้า” เครือข่ายเว็บพนัน-ละเมิดลิขสิทธิ์ฟุตบอล ความเสียหาย 2,000 ล้านบาท

MGR Online - ดีเอสไอ ส่งตัวผู้ต้องหาคดีเว็บพนัน - ละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์ เงินหมุนเวียน 500 ล้านบาท มูลค่าความเสียหาย 2,000 ล้านบาท ให้อัยการ ดำเนินคดี
วันนี้ (28 มี.ค.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) โดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ดำเนินการส่งตัว นายปริญญา (สงวนนามสกุล) ผู้ต้องหาในคดีเครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์ พร้อมพยานหลักฐานให้พนักงานอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยนายปริญญา มีพฤติการณ์เป็นบัญชีม้า เปิดบัญชีธนาคารเพื่อรองรับการโอนเงินจากเว็บไซต์พนันออนไลน์มากกว่า 20 แห่ง โดยเหตุเกิดในช่วงระหว่างวันที่ 7 ต.ค.67 - 4 ก.พ.68
คดีดังกล่าวสืบเนื่องจากการสืบสวนของกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ที่ตรวจพบการละเมิดลิขสิทธิ์ การถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกผ่านเว็บไซต์ชื่อดังหลายแห่ง สร้างความเสียหายรวมมูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท โดยพบว่ามีการแฝงโฆษณาเว็บไซต์พนันออนไลน์ ทั้งในรูปแบบแบนเนอร์ และการตั้งค่าเปลี่ยนเส้นทางอัตโนมัติ (URL Redirect) เพื่อชักจูงประชาชนเข้าสู่การเล่นพนันออนไลน์ ซึ่งมีผู้ต้องหาทั้งหมด 8 ราย โดยก่อนหน้านี้จับกุมได้แล้ว 4 ราย จากการดำเนินการครั้งนี้ทำให้สามารถจับกุมได้เพิ่มเป็น 5 ราย คงเหลือผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีอีก 3 ราย
จากการขยายผลพบว่า ผู้ต้องหาและเครือข่ายมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงกันเป็นขบวนการอาชญากรรม โดยมีการใช้บัญชีธนาคารในการโอน-รับโอนเงิน รวมถึงเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดเพื่อปกปิดแหล่งที่มา และอำพรางเส้นทางการเงิน อีกทั้งยังพบการฟอกเงินผ่านการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยมีเงินหมุนเวียนในช่วงเวลาเพียง 3 เดือนสูงกว่า 500 ล้านบาท
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้แจ้งข้อกล่าวหาสำคัญ ได้แก่ ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนัน หรือโฆษณาชักชวนให้เล่นพนันโดยไม่ได้รับอนุญาต ร่วมกันสมคบเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และร่วมกันฟอกเงิน ทั้งนี้ คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษยังอยู่ระหว่างติดตามผู้ร่วมขบวนการอีก 3 รายที่ยังหลบหนี เพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอย่างเคร่งครัด