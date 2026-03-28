เมียขี้เมาฉุนเข้าบ้านไม่ได้ ปีนรั้วพังประตูบุกแทงผัว 10 แผล ดับคาห้องนอน

สาววัย 30 เมาสุราโมโหเข้าบ้านไม่ได้ ปีนรั้วกำแพงพังประตู บุกคว้ามีดแทงสามีวัย 63 กว่า 10 แผล เสียชีวิตคาห้องนอน
วันนี้ (28 มี.ค.) เมื่อเวลาประมาณ 04.30 น. ร.ต.อ.อนุรักษ์ พิมพ์ศรี รองสารวัตร (สอบสวน) สน.บางขุนนนท์ รับแจ้งเหตุมีชายถูกอาวุธมีดแทงเสียชีวิต ภายในบ้านพัก ซอยจรัญสนิทวงศ์ 19 แยก 8 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กทม. จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมกองพิสูจน์หลักฐาน (พฐ.) แพทย์นิติเวช รพ.ศิริราช และอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
ที่เกิดเหตุเป็นบ้าน 2 ชั้น ประตูทางเข้ามีรอยแตกเสียหายและยังพบสุรา 1 ขวด รองเท้าสตรี 1 ข้างตกอยู่ เมื่อเข้าไปภายในบ้านพบร่างผู้เสียชีวิตคือ นายโจ อายุ 63 ปี สภาพไม่สวมเสื้อ นุ่งกางเกงชั้นใน มีบาดแผลถูกอาวุธมีดแทงตามร่างกายกว่า 10 แผลเลือดอาบ นอนขดตัวอยู่ข้างเตียงห้องนอน ใกล้กันพบอาวุธมีดทำครัวปลายแหลม ยาว 1 ฟุต จึงบันทึกเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้ ทราบชื่อ น.ส.ทองประกาย (นามสมมติ) อายุ 30 ปี ภรรยยของผู้เสียชีวิตซึ่งอยู่ในสภาพมึนเมาสุรา พูดคุยให้การไม่รู้เรื่อง
สอบถามเพื่อนบ้าน ให้การว่า ช่วงเวลา 03.00 น. เห็นผู้หญิงคนก่อเหตุพยายามที่จะเข้าบ้านพักหลังเดียวกับผู้เสียชีวิต แต่เข้าบ้านไม่ได้จึงพยายามทุบทำลายกระดิ่ง เข้าบ้าน จากนั้นจึงปีนกำแพงรั้ว เข้าไปพังประตูอีก 1 บาน ก่อนเข้าไปภายในบ้านได้สำเร็จ
ระหว่างนั้นได้ยินเสียงผู้เสียชีวิตร้อง 2 ครั้ง ก่อนจะเงียบไป จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุพบร่างผู้เสียชีวิตถูกมีดแทงนอนอาบเลือด ก่อนควบคุมตัวหญิงที่ก่อเหตุไว้ได้
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวภรรยาผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุไว้ก่อน รอให้ลดอาการมึนเมา พูดคุยรู้เรื่องจึงสอบสวนเพิ่มเติม ส่วนร่างผู้เสียชีวิตนำส่งชันสูตรศพที่นิติเวช โรงพยาบาลศิริราช ก่อนให้ญาติรับศพต่อไป