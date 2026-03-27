บริษัททองโอนผิดบัญชียอดเงินกว่า 14 ล้าน ตร.ช่วยติดตามจนได้คืนครบ

บริษัทค้าทองโอนเงินกว่า 14 ล้านบาทผิดบัญชี ตำรวจ สน.พระราชวังเร่งประสานติดตามได้คืนจนครบ
วันนี้ (27 มี.ค.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พร้อมด้วย พล.ต.ต.วสันต์ เตชะอัครเกษม รอง ผบช.น. ดูแลงาน ศปอส.น. ได้มอบหมายให้ พล.ต.ต.ชัยกฤต โพธิ์อ๊ะ ผบก.น.6 พ.ต.อ.นรินท์โชติ พงศ์พิธานนท์ รอง ผบก.น.6 พ.ต.อ.ภาวัต วรรธสุภัทร ผกก.สน.พระราชวัง พร้อมพนักงานสอบสวน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการส่งมอบเงินคืนให้กับผู้เสียหายที่ห้อง ศปก.สน.พระราชวัง
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 26 มี.ค.ที่ผ่านมา ตัวแทนผู้เสียหายซึ่งบริษัทประกอบธุรกิจค้าขายทองคำรายหนึ่งได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อ พงส.สน.พระราชวัง เนื่องจากได้โอนเงินผิดบัญชีเป็นจำนวนเงินสูงถึง 14,907,807 บาท ซึ่งภายหลังรับแจ้งเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วน จนกระทั่งสามารถติดตามเงินจำนวนดังกล่าวกลับคืนมาได้ครบถ้วนเต็มจำนวน
ทั้งนี้ ทางตัวแทนบริษัทผู้เสียหายได้กล่าวแสดงความขอบคุณและชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.พระราชวัง ทุกนาย ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะและให้การช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง จนทำให้ได้รับเงินคืนอย่างรวดเร็ว สร้างความเชื่อมั่นต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน