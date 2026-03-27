รพ.ตำรวจ จับมือมูลนิธิ OneSight บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นฟรี ให้ ตร.-ปชช. กว่า 1,300 ราย

รพ.ตำรวจ จับมือมูลนิธิ OneSight เดินหน้าโครงการตรวจสายตาฟรี มอบแว่นตาให้ตำรวจ-ประชาชน กว่า 1,300 ราย ยกระดับคุณภาพชีวิตการมองเห็น
วันนี้ (27 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 26 มี.ค. ที่ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร B รพ.ตร. พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วย ผบ.ตร. มอบหมายให้ พล.ต.ท.ไพบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ นายแพทย์ (สบ 8) โรงพยาบาลตำรวจ รักษาราชการแทน นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) เป็นประธานเปิดโครงการ OneSight Clinic พร้อมคณะผู้บริหาร รพ.ตร. และคณะผู้บริหารมูลนิธิ OneSight EssilorLuxottica Foundation เข้าร่วมพิธีเปิด ในโอกาสนี้ ผู้แทนมูลนิธิ OneSight กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ และ Mr. Franck Webert, Head of Asia Pacific RX ผู้บริหารมูลนิธิ OneSight กล่าวสรุปผลการดำเนินงานเพื่อสังคมที่ผ่านมา
พล.ต.ท.ไพบูลย์ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก พล.ต.ท.จิรภพ และมูลนิธิ OneSight EssilorLuxottica Foundation จัดขึ้นเพื่อแสดงความห่วงใยต่อสุขภาพทางสายตาของข้าราชการตำรวจ บุคลากร รพ.ตร. และประชาชนผู้รับบริการ โดยให้บริการตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นตาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 26–27 มี.ค.69
โดยมีผู้สนใจลงทะเบียนเข้ารับบริการจำนวน 1,365 ราย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป รับแว่นตาสำเร็จรูป และผู้มีอายุต่ำกว่า 45 ปี ตรวจวัดสายตาแบบละเอียด ซึ่งโรงพยาบาลตำรวจได้จัดจุดให้บริการ 6 จุด อย่างเป็นระบบ ได้แก่ จุดลงทะเบียน, จุดคัดกรองสายตา, จุดตรวจวัดสายตา, จุดตรวจวัดสายตาแบบละเอียด, จุดรับแว่นตา และจุดรับแว่นกันแดด ทั้งนี้ ขอขอบคุณ พล.ต.ท.จิรภพ มูลนิธิ OneSight EssilorLuxottica Foundation, คณะผู้บริหาร รพ.ตร. และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีส่วนสำคัญทำให้โครงการประสบความสำเร็จและสร้างประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการด้านสายตาและคุณภาพชีวิตต่อไป