หนุ่มสักลายกลายเป็นศพลอยคลองบางเชือกหนัง เผยผู้ตายชอบเสพไอซ์ คาดช็อกยาตกน้ำ

พบร่างหนุ่มลายสักเต็มตัวลอยในคลองบางเชือกหนัง เผยผู้ตายชอบเสพไอซ์ คาดว่าน่าจะช็อกแล้วพลัดตกน้ำ
วันนี้ (27 มี.ค.) พ.ต.ท.ยุทธนา พลอยสุก สารวัตร(สอบสวน) สน.บางเสาธง รับแจ้งเหตุพบศพชายลอยน้ำบริเวณท่าน้ำวัดทองบางเชือกหนัง ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ จึงรุดไปตรวจสอบพร้อม พ.ต.ท.เกียรติภูมิ ธินาโชติ รอง ผกก.สส.สน.บางเสาธง
ที่เกิดเหตุพบร่างผู้เสียชีวิตชื่อ นายนพพร (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 30 ปี สภาพศพสวมกางเกงบ็อกเซอร์เพียงตัวเดียว มีลายสักเต็มตัว อีกทั้งยังพบบาดแผลฉกรรจ์ที่ลำคอและแผลตามลำตัว โดยแพทย์ระบุว่าเกิดจากการกัดแทะของสัตว์ เสียชีวิตมาแล้วประมาณ 2 วันแล้ว
จากการสอบสวนทราบว่า ผู้ตายทำงานอยู่ที่บ่อนออนไลน์ในปอยเปต ประเทศกัมพูชา เพิ่งเดินทางกลับมาที่บ้านพัก ซึ่งอยู่ห่างจากที่พบศพ 50 เมตร ได้ประมาณ 1 เดือน โดยเพื่อนๆ จะรู้ว่าผู้ตายชอบเสพไอซ์
ซึ่งก่อนพบศพมีคนเห็นผู้ตายใส่กางเกงบ็อกเซอร์อยู่ที่บ้านเพื่อนติดริมคลองที่อยู่ใกล้บ้าน จากนั้นก็หายตัวไป ซึ่งเพื่อนที่เป็นเจ้าของบ้านก็นึกว่าผู้ตายกลับบ้านไปแล้ว คาดว่าจะช็อกแล้วพลัดตกน้ำ จนพบเป็นศพดังกล่าว