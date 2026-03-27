“มีนตรา” นักร้องดัง โร่แจ้ง ปอท. ตามลากคอมือดีพยายามแฮกอีเมล

“มีนตรา” นักร้องสาว โร่แจ้ง ตำรวจ ปอท. ตามล่ามือดี พยายามแฮกอีเมล-โซเชียลต่อเนื่อง ส่วนความคืบหน้าคดีคนใกล้ชิดยักยอกเงิน 5 ล้านนั้น ตำรวจพหลโยธิน ออกหมายเรียกผู้ต้องสงสัยมาให้ปากคำแล้ว
วันนี้ (27 มี.ค.) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) นายนิติธร แก้วโต หรือ “ทนายเจมส์” พร้อมด้วย น.ส.อินทิรา โมราเลส หรือ มีนตรา อินทิรา อายุ 29 ปี นักร้องสาวค่าย Grammy Gold เดินทางเข้าพบ พล.ต.ต.ชนันนัทธ์ สารถวัลย์แพศย์ ผบก.ปอท. และ พ.ต.อ. ภัททสักก์ ธนสุกาญจน์ ผกก.(สอบสวน) บก.ปอท.เพื่อแจ้งความกรณีถูกมือดีพยายามแฮกข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งพบว่ามีความพยายามเข้าถึงอีเมลของ Gmail ซึ่งใช้เชื่อมโยงบัญชีโซเชียลต่างๆ ทั้ง Facebook, YouTube และ TikTok ตั้งแต่เดือน ก.ย.68 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
ทนายเจมส์ เปิดเผยว่า ผู้ไม่หวังดีรายนี้ มีพฤติกรรมแฝงตัวเข้ามาตั้งแต่กลางปี 2568 คอยติดตามความเคลื่อนไหวของเจ้าของบัญชี แม้จะถูกตรวจพบและดีดออกไปแล้ว แต่ก็ยังพยายามเข้ามาอีกอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ทราบวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน แต่เชื่อว่า ไม่น่าจะเป็นไปในทางที่ดี จึงพาผู้เสียหายมาแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ การพยายามเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ เข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และอาจมีความผิดทางอาญาอื่นร่วมด้วย
ด้าน มีนตรา เปิดเผยว่า เพิ่งเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติช่วงวันที่ 12-13 มี.ค.ที่ผ่านมา เมื่อมีการแจ้งเตือนว่ามีอุปกรณ์แปลกปลอมพยายามเข้าถึงบัญชีอีเมล และ TikTok ของตน ทำให้รู้สึกตกใจอย่างมาก เนื่องจากบัญชี Gmail ดังกล่าวใช้สำหรับสมัครแพลตฟอร์มต่างๆ รวมถึงการทำธุรกรรมสำคัญ แม้จะพยายามป้องกันและนำผู้ไม่หวังดีออกจากระบบได้ แต่ก็ยังมีความพยายามเข้ามาซ้ำๆ หลายครั้ง จึงรวบรวมหลักฐานเข้าแจ้งความให้เจ้าหน้าที่ติดตามตัวผู้กระทำผิด
มีนตรา กล่าวอีกว่า บัญชี TikTok ของตนชื่อ “Ms.Meentran” มีผู้ติดตามกว่า 2.7 ล้านคน เป็นบัญชีทางการ ส่วนบัญชีอื่นที่พบมีการแอบอ้างนั้น อยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการต่อไป
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่รับแจ้งความเอาไว้ เพื่อตรวจสอบพยานหลักฐาน เพื่อติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ทนายเจมส์ ยังเปิดเผยความคืบหน้าคดีที่ได้แจ้งความไว้ที่ สน.พหลโยธิน เมื่อวันที่ 20 มี.ค.ที่ผ่านมา กรณีถูกบุคคลใกล้ชิดยักยอกเงินค่าแสดง และปลอมลายเซ็น โดยพบว่ามีการปลอมลายเซ็นของศิลปินหลายครั้งตั้งแต่ปี 2565 รวมมูลค่าความเสียหายประมาณ 5 ล้านบาท ขณะนี้พนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกผู้ต้องสงสัยมาสอบปากคำแล้ว