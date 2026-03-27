ตร.หัวหมากจับกุมโจ๋โพสต์ขายอาวุธปืน ในโซเชี่ยล

ตำรวจหัวหมาก วางแผนจับกุมโจ๋ซื้อขายอาวุธปืนในเฟซบุ๊ก ก่อนนัดส่งมอบกันกลางซอย รามคำแหง 24/3
วันนี้ (27 มี.ค.) ตำรวจสน.หัวหมาก ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ประสพโชค เอี่ยมพินิจ ผกก.สน.หัวหมาก และ พ.ต.ท.ณัฐวัฒน์ ทารักษ์ รอง ผกก.สส.ฯ สั่งการให้ชุดสืบสวนนำโดย พ.ต.ท.บำเพ็ญ นามฉวี สว.สส.ฯ พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ เข้าวางแผนจับกุมผู้ต้องหาลักลอบจำหน่ายสิ่งผิดกฎหมายในโลกออนไลน์ ที่บริเวณกลางซอยรามคำแหง 24/3 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
ได้ของกลางประกอบด้วย เครื่องกระสุนปืนขนาด .22 จำนวน 2 นัด และปืนสิ่งเทียมอาวุธ (วินกัน)
ทั้งนี้พฤติการณ์ สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจากสายลับว่ามีการนัดซื้อขายอาวุธในกลุ่มเฟซบุ๊ก"ปืนไทยประดิษฐ์ แบลงกัน v.1" จึงวางแผนล่อซื้อและนัดหมายส่งของที่ซอยรามคำแหง 24/3 เมื่อถึงเวลานัดหมาย พบผู้ต้องหาท่าทางพิรุธตรงตามที่แจ้ง จึงแสดงตัวขอตรวจค้น พบของกลางดังกล่าวซุกซ่อนอยู่
ข้อหา“มีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต”
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สน.หัวหมาก เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป