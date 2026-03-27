คุมฝากขัง “ไอ้ต้อม” มือฆ่าหั่นศพ เผยสำนึกผิด ร้องขอรับโทษประหาร

ตำรวจ สน.ทุ่งสองห้องคุมตัวนายต้อม ผู้ต้องหาฆ่าหั่นศพแฟนสาวลาวไปฝากขังผัดแรก พร้อมค้านประกันตัว เผยรู้สึกสำนึกผิดกับสิ่งที่ทำ อยากได้รับโทษประหารชีวิต
วันนี้ (27 มี.ค.) พ.ต.อ.ยุทธศิลป์ การินทร์ ผกก.สน.ทุ่งสองห้อง สั่งการพนักงานสอบสวน สน.ทุ่งสองห้องนำตัวนายต้อม สัญชาติลาว ผู้ต้องหาในคดีฆ่าหั่นศพแฟนสาวชาวลาว ไปฝากขังผัดแรก ที่ศาลอาญา พร้อมคัดค้านการประกันตัว เนื่องจากเป็นคดีอุกฉกรรจ์ มีอัตราโทษสูง เกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนี
โดยระหว่างที่นำตัวนายต้อมขึ้นรถ เปิดเผยว่า คิดถึงแฟนมาก อยากบอกขอโทษพ่อแม่ของผู้เสียชีวิตและทั้งสองฝ่าย รู้สึกสำนึกผิดกับสิ่งที่ทำลงไป อยากจะขอโทษทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ อีกทั้งยอมรับว่า ตอนนั้นรู้สึกโกรธ หึงหวง พยายามจะพูดคุยดีๆ จะพาแฟนสาวกลับไปพูดคุยกับทางครอบครัว แต่แฟนสาวไม่ยินยอมพร้อมกับขึ้นเสียงใส่ ทำให้ตนพลั้งมือฆ่าแฟนสาว ส่วนสาเหตุที่ต้องหั่นศพแฟนสาว ตอนนั้นตนก็ไม่รู้ตัวเองว่าคิดอะไรอยู่
นายต้อม ยังยอมรับอีกว่า ตนเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไป ตอนนี้ย้อนกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว รู้สึกผิดในสิ่งที่ทำลงไป พร้อมรับในสิ่งที่กระทำลงไปตามกฎหมาย ยินดีรับโทษประหารชีวิต รวมทั้งอยากบอกเป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกคนว่า อย่าประมาทในชีวิต ตนประมาทเกินไป ถ้าประหารชีวิตได้ยิ่งดี ตนอยากได้รับโทษประหารชีวิต จะได้ไม่เป็นเยี่ยงอย่างแก่คนอื่น ทุกคนจะได้กลัว แต่ถ้าหากว่าตนพ้นโทษจากเรือนจำ ก็พร้อมที่จะบวชให้แฟนสาวตลอดชีวิตที่ลาว
นอกจากนี้มีรายงานทางการสอบสวนระบุว่า ช่วงค่ำวานนี้ (26 มี.ค.) ทางพนักงานสอบสวนได้นำตัวผู้ต้องหามาสอบปากคำเพิ่มเติม โดยนายต้อมได้ยืนยันชี้จุดที่นำถุงบรรจุเศษชิ้นส่วนศพไปทิ้งและยืนยันยอมรับว่า เป็นบุคคลในคลิปภาพ ตามกล้องวงจรปิดที่ปรากฏ นอกจากนี้ ผู้ต้องหาอ้างว่ากระทำไปเพราะหึงหวงและโกรธ ส่วนเรื่องการรับศพ ขณะนี้ทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม อยู่ในระหว่างการรอชิ้นส่วนที่เหลืออีก 2 ชิ้นส่วนที่ยังหายไป เพื่อตรวจสอบร่างอย่างละเอียด ก่อนส่งมอบให้กับทางครอบครัว ซึ่งคาดว่าใช้เวลาอย่างน้อย 20 วัน ถึงจะสามารถรับร่างไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาได้
อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ทางครอบครัวได้ดำเนินการตรวจ DNA เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างการรอผลไปเทียบเคียงกับ DNA เศษชิ้นส่วนที่พบ ซึ่งหากทางครอบครัวได้รับร่างแล้ว ก็จะนำมาประกอบพิธีฌาปนกิจและบำเพ็ญกุศลในประเทศไทย โดยล่าสุดทางครอบครัวแจ้งความประสงค์เบื้องต้นว่า จะย้ายไปที่วัดช่องลม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งในระหว่างนี้ทั้งครอบครัวเดินทางกลับไปยัง สปป.ลาว เพื่อไปดูใจพ่อแม่ของนางสาวแรม ที่ยังคงโศกเศร้าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น