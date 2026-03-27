"หลวงปู่ศิลา" เจิมศิลาฤกษ์สร้างศูนย์สืบสวน สน.บางบอน คอหวยส่องทะเบียนรถ

วันนี้ (27 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณหน้า สน.บางบอน เมื่อเวลา 14.39 น. วันที่ 26 มี.ค.ที่ผ่านมา พล.ต.ต.อำนาจ ไตรพจน์ รอง ผบช.น.พร้อมด้วย นายอธิวัฒน์ ชิดอรุณธนวัฒน์ อัยการพิเศษฝ่ายสำนักงานอัยการอาญาธนบุรี ร่วมเป็นประธาน ในพิธีเจิมดวงศิลาฤกษ์เพื่อสิริมงคล ในการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการสืบสวน สน.บางบอน
ในการนี้ได้มีการประกอบพิธีอธิษฐานจิต ปลุกเสกมวลสารเพื่อจัดสร้างวัตถุมงคล รุ่น "เหนือดวงพันล้าน" โดยได้รับความเมตตาจาก พระเทพวัชรธรรมโสภณ (หลวงปู่ศิลา สิริจันโท) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหมื่นหิน จ.กาฬสินธุ์ พระเกจิอาจารย์ชื่อดัง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระครูปรีชาวุฒิกร เจ้าอาวาสวัดบางบอน ในฐานะเจ้าคณะเขตบางบอน นำคณะสงฆ์ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์
ภายในพิธี หลวงปู่ศิลา ได้เจริญจิตภาวนาปลุกเสก "หลวงพ่อเกสร" (จำลอง) ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว โดยจะนำมาประดิษฐานเป็นพระประธานประจำ สน.บางบอน รวมถึงชนวนมวลสาร ตะกรุด และเหรียญนำฤกษ์ เพื่อนำรายได้ทั้งหมดจากการเช่าบูชาและสมทบทุน ไปใช้ในการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการสืบสวน ห้องสายตรวจ และงานจราจร สน.บางบอน ต่อไป
นอกจากการเปิดจองวัตถุมงคลแล้ว พ.ต.อ.ธนะเมศฐ์ วิจิตรจริยา ผกก.สน.บางบอน จัดให้มีการประมูลตะกรุดทองคำ 1 ดอก และเหรียญทองคำนำฤกษ์ 1 เหรียญ โดยผู้ชนะการประมูลจะได้รับมอบจากมือ หลวงปู่ศิลา และเป็นบุญได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรดาศิษย์ยานุศิษย์และผู้ร่วมงาน ต่างเฝ้าดูเลขทะเบียนรถยนต์ของ หลวงปู่ศิลา เพื่อนำไปเสี่ยงโชค เป็นรถเบนซ์ สีทอง เลขทะเบียนป้ายแดง จ-3544 กรุงเทพมหานคร
สำหรับพิธีดังกล่าวมีข้าราชการตำรวจ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมจำนวนมาก อาทิ พ.ต.อ.ธีรชัย เด็ดขาด รอง ผบก.น.9 พ.ต.อ.อชิรวิทย์ ทองจันดี รอง ผบก.น.9 พ.ต.อ.ภษิต กะเตื้องงาน ผกก.สน.ดินแดง พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ ทองแพ ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.บช.น. พ.ต.ท.ศุภกร กันมาลักษณ์ รอง ผกก.สส.สน.บางบอน พ.ต.ท.นพชัย ธรรมรักษา รอง ผกก.ม้าตำรวจ บก.สปพ. คณะ กต.ตร.สน.บางบอน คณะศิษยานุศิษย์ ตำรวจ และประชาชนทั่วไปเดินทางมารอสักการะ หลวงปู่ศิลา อย่างเนืองแน่น.