ดีเอสไอยุติคดี “ธัมมชโย” ฟอกเงิน-รับของโจร เหตุหมดอายุความ

MGR Online - ดีเอสไอ ยุติดำเนินคดี ฟอกเงิน-รับของโจร “ธัมมชโย” เหตุหมดอายุความ กรณีทุจริตสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น
วันนี้ (26 มี.ค.) มีรายงานว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้มีหนังสือลงวันที่ 20 มี.ค.2569 แจ้งคำสั่งยุติการดำเนินคดีถึง นายธรรมนูญ อัตโชติ ระบุว่า ตามที่ นายธรรมนูญ อัตโชติ กับพวก ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้ดำเนินคดีกับ พระเทพญาณมหามุนี (ไชยบูลย์ สุทธิผล) หรือ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ หรือ พระอธิการไชยบูลย์ ธัมมชโย และ น.ส.ศศิธร โชคประสิทธิ์ ในความผิดฐานสมคบกันฟอกเงิน ร่วมกันฟอกเงิน และรับของโจร ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 5 มาตรา 9 และมาตรา 60 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558 และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83 มาตรา 91 และมาตรา 357 ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับไว้ทำการสอบสวนเป็นคดีพิเศษ 27/2559 ตาม พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 นั้น
ขอเรียนว่า อัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 4 สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 4 สำนักงานอัยการสูงสุด ได้มีหนังสือแจ้งคำสั่งยุติการดำเนินคดี พระเทพญาณมหามุนี (ไชยบูลย์ สุทธิผล) หรือ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ หรือ พระอธิการไชยบูลย์ ธัมมชโย ผู้ต้องหาที่ 2 และ น.ส.ศศิธร โชคประสิทธิ์ ผู้ต้องหาที่ 5 ในความผิดฐาน สมคบกันฟอกเงิน ร่วมกันฟอกเงิน และรับของโจร ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 5 มาตรา 9 และมาตรา 60 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558 และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83 มาตรา 91 และมาตรา 357 เนื่องจากคดีขาดอายุความ สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(6) และระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ.2563 ข้อ 48 (7) และขอให้ดำเนินการแจ้งผู้ต้องร้องทุกข์ทราบต่อไป ในการนี้ จึงเรียนมายังท่านเพื่อแจ้งคำสั่งยุติการดำเนินคดีของพนักงานอัยการ ตามมาตรา 146 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ทั้งนี้ คดีดังกล่าวเป็นคดีที่ นายธรรมนูญ อัตโชติ กับพวก ได้กล่าวหา นายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น, พระเทพญาณมหามุนี หรือ นายไชยบูรณ์ สุทธิผล หรือ พระธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย, น.ส.ศรัณยา มานหมัด, นางทองพิน กันล้อม และ นางศศิธร โชคประสิทธิ์ ซึ่งเป็นผู้ต้องหาที่ 1 - 5 ตามลำดับ ในคดีร่วมกันฟอกเงิน ทุจริตสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น