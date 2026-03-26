คณะผู้พิพากษาสมทบ แจ้งจับบริษัททัวร์ทิพย์ หลอกพาเที่ยว"กุ้ยโจว" สูญเงินรวมเกือบ 2 ล้าน

คณะผู้พิพากษาสมทบ แห่แจ้งความ ปคบ.โดนบริษัททัวร์ทิพย์หลอกพาเที่ยว"กุ้ยโจว" ก่อนถูกลอยแพที่สนามบินสุวรรณภูมิ เสียหายรวมเกือบ 2 ล้านบาท
วันนี้ ( 26 มี.ค.) ที่ ศูนย์รับแจ้งความ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)คณะทัวร์ผู้พิพากษาสมทบ เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน บก.ปคบ. เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับบริษัททัวร์แห่งหนึ่ง หลังจากถูกลอยแพที่สนามบินสุวรรณภูมิ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ผู้เสียหายได้ให้ข้อมูลว่า เห็นทัวร์นี้โพสต์ในเพจเฟซบุ๊กชื่อ “เที่ยวจีน By IVo......." ซึ่งเปิดเป็นกลุ่มสาธารณะ มีผู้ติดตามกว่า 8.5 พันคน รับจัดทัวร์นำเที่ยวประเทศจีน ญี่ปุ่น เป็นลักษณะบริการจัดทัวร์ / ทริปส่วนตัว และการท่องเที่ยวครบวงจร จึงสนใจที่จะไปท่องเที่ยว “มณฑลกุ้ยโจว”สาธารณรัฐประชาชนจีน หัวหน้าคณะติดต่อไป คิดค่าบริการหัวละ 5.4 หมื่นบาท ซึ่งบางคนก็ได้รับการชักชวนจากเพื่อนคนอื่น ๆ จึงสนใจที่จะเดินทางไปเที่ยวด้วยกันเป็นหมู่คณะ
ผู้เสียหายกล่าวต่อว่า บริษัทฯ ทัวร์แห่งนี้ ได้เรียกเก็บเงินค่าบริการทั้งหมดครั้งเดียว จำนวน 5.4 หมื่นบาท บางคนจ่ายล่วงหน้าไปตั้งแต่สามเดือนก่อนแล้ว ซึ่งบางคนรู้สึกผิดปกติอยู่เหมือนกัน เพราะจากประสบการณ์ที่หลายคนเคยไปท่องเที่ยวต่างประเทศบริษัทที่จัดทัวร์จะเรียกเก็บเงินมัดจำครึ่งหนึ่งก่อน ส่วนที่เหลือจะเก็บในก่อนวันเดินทางเมื่อทุกอย่างพร้อม แต่บริษัทนี้กลับเก็บเงินลูกทัวร์ครั้งเดียวเลย โดยคณะของเรามีจำนวนผู้โดยสารทั้งหมดจำนวน 36 คน แบ่งเป็น 2 กรุ๊ป ๆ แรก 20 คน กรุ๊ปสอง 16 คน ไปเที่ยวกุ้ยโจว ทั้งหมด ค่าบริการคนละ 54,000 บาท รวมมูลค่าความเสียหาย 1,944,000 บาท
ผู้เสียหายกล่าวอีกว่ากำหนดเดินทางไปเที่ยวในเช้าวันนี้ (26 มี.ค.)ลูกทัวร์ทุกคนได้เดินทางไปรอขึ้นเครื่องฯ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ แต่เมื่อถึงเวลากลับไม่มีพนักงาน หรือคนของบริษัทฯ มาจัดการดูแลให้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งยัง ติดต่อใครไม่ได้ จึงเชื่อว่าน่าจะโดนบริษัททัวร์ทิพย์แห่งนี้หลอกลวง จึงพาคณะทั้งหมดไปลงประจำวันที่ สภ.สุวรรณภูมิ ก่อนได้รับคำแนะนำให้มาแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษที่ บก.ปคบ.เพื่อให้ดำเนินคดีกับบริษัทดังกล่าวตามกฎหมายต่อไป