บุกทลายโกดังยึดโดรนเถื่อนกว่า 2.5 พันลำ มูลค่ากว่า 5 ล้าน

ตำรวจไซเบอร์ร่วมมือ กสทช.ภาค 1 เปิดปฏิบัติการ ”Crack down Drone outlaws” บุกโกดังยึดโดรนผิดกฎหมายกว่า 2.5 พันลำ รวมมูลค่ากว่า 5 ล้านบาท
วันนี้ (26 มี.ค.) พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. พร้อมด้วย นายวีรพนธ์ ศรีนวล ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. ภาค 1 รักษาการแทนผู้ช่วยเลขาธิการ กสทช. ภาค 1 พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.กฤตัชญ์ บำรุงรัตนยศ ผบก.สอท.4 พ.ต.อ.นรวัตน์ คำภิโล รอง ผบก.สอท.4 พ.ต.อ.สุบรรณ โชคพิมพา ผกก.1 บก.สอท.4 สนธิกำลังตำรวจไซเบอร์และเจ้าหน้าที่ กสทช. เปิดปฏิบัติการ ”Crack down Drone outlaws” โดยนำหมายค้นศาลอาญามีนบุรี ตรวจค้นเป้าหมายการลักลอบจำหน่ายโดรนผิดกฎหมาย 2 จุด ในพื้นที่กรุงเทพฯ
โดยนำกำลังค้นโกดังเลขที่ 1049/10 ,1169/2 ซอยพระเทพรัตโมรี6 ซอยประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ เบื้องต้นพบว่า เป็นโกดังขนาดใหญ่มีการเก็บสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ หลากหลายประเภทที่นำเข้าจากประเทศจีน อาทิ ของใช้ประจำวันทั่วไป อาหาร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายชนิด ผลการตรวจค้นสามารถตรวจยึดโดรนหลายรุ่นที่ลักลอบนำเข้าโดยผิดกฎหมาย จำนวนกว่า 2,500 ลำ รวมมูลค่ากว่า 5 ล้านบาท
พล.ต.ท.สุรพล กล่าวว่า ตำรวจชุดสืบสวน บก.สอท.4 ตรวจพบว่า มีกลุ่มผู้ค้าโดรนหรืออากาศยานไร้คนขับ ที่มีการลักลอบ นำเข้าจากต่างประเทศ มาจำหน่าย ทางแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย อย่างแพร่หลาย อันอาจกระทบต่อการรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศ ซึ่งจากการประสานงานดังกล่าวพบว่าทางหน่วยงาน กสทช.ภาค1 ได้มีข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้าออนไลน์ ที่มีการจัดหน่ายโดรน โดยได้รับอนุญาต ผ่านผู้ให้บริการในแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อดังหลายแพลตฟอร์ม ก่อนนำกำลังเข้าตรวจยึดของกลางไว้ได้ทั้งหมด
พล.ต.ต.วิวัฒน์ กล่าวว่า ทางตำรวจจะยึดของกลางทั้งหมดไว้ตรวจสอบ เพื่อสืบสวนหาผู้เกี่ยวข้องในการนำเข้าสินค้าทั้งหมดนี้ มาดำเนินคดีตามกฎหมาย เบื้องต้นเข้าข่ายในความผิด “พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 มาตรา 6 ซึ่งห้ามมิให้ผู้ใดทำ มี ใช้ นำเข้า นำออก หรือค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน ต้องได้รับโทษตามมาตรา 23 แห่ง พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือทั้งปรับทั้งจำ ,พ.ร.บ.ศุลกากรฯ มาตรา 246 ช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจำนำหรือรับไว้ โดยประการใดซึ่งของอันตนพึงรู้ว่าเป็นของอันเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งของที่ยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากร
ด้านพล.ต.ต.กฤตัชญ์ เปิดเผยว่า ซึ่งส่วนใหญเป็นสินค้าที่มาจากประเทศจีน และผู้ดูแลสามารถพูดจีนได้ จึงเชื่อว่าโกดังแห่งนี้น่าจะมีคนจีนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง ส่วนจะมีการจำหน่ายให้ใครอย่างไรก็จะมีการตรวจสอบย้อนหลังในระบบว่าได้มีการขายให้กับบุคคลใดบ้าง ทั้งนี้อยากฝากประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ที่ซื้อไปถ้าท่านไม่ได้มีการขออนุญาต อาจจะตกเป็นผู้กระทำความผิดตาดกฎหมายไปด้วยเพราะโดรนถือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้การสื่อสารทางวิทยุ ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากทาง กสทช.