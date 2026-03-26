เตรียมคุมตัวฝากขัง “ไอ้ต้อม” มือฆ่าหั่นศพ เชื่ออีก 2 ชิ้นส่วนอยู่ใน จ.นครปฐม

ผกก.ทุ่งสองห้อง เผยเตรียมนำตัวนายต้อม ผู้ต้องหาฆ่าหั่นศพสาวลาวฝากขังพรุ่งนี้ ส่วนอีก 2 ชิ้นส่วนศพในถุงดำ เชื่อถูกรถขยะเก็บไปทิ้งไว้ในบ่อขยะ จ.นครปฐม
จากกรณีตำรวจจับกุมนายต้อม (บุคคลไม่มีนามสกุล) อายุ 24 ปี สัญชาติลาว ตามหมายจับศาลอาญาข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา และซ่อนเร้นอำพรางศพ หลังก่อคดีฆ่าหั่นศพนางสาวแรม โพธิราช์ อายุ 20 ปี ซึ่งเป็นแฟนสาวสัญชาติเดียวกัน ก่อนชำเหละแยกชิ้นส่วนอวัยวะใส่ถุงดำ 8 ถุง และโยนทิ้งในคลองสวยใกล้เลียบคลองประปา ทางเข้าซอยข้างโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ผู้ต้องหาพยายามหลบหนีทางช่องทางธรรมชาติ เพื่อข้ามฝั่งกลับไปประเทศลาว แต่ถูกเจ้าหน้าที่ ตม.จว.หนองคาย สกัดไว้ได้ก่อน และประสานให้ชุดสืบสวน บก.น.2 และ สน.ทุ่งสองห้อง รับตัวมาดำเนินคดีนั้น
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (26 มี.ค.) พ.ต.อ.ยุทธศิลป์ การินทร์ ผกก.สน.ทุ่งสองห้อง เปิดเผยว่า พรุ่งนี้ (27 มี.ค.) จะนำตัว นายต้อม ไปฝากขังที่ศาลอาญารัชดา ในเวลา 09.00 น. หลังจากครบกำหนดควบคุมตัว 48 ชั่วโมง และสาเหตุที่ต้องนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในช่วงเช้าที่ผ่านมา เนื่องจากเกรงว่าผู้ต้องหาจะไม่ปลอดภัย เพราะในที่เกิดเหตุมีญาติและเพื่อนของผู้ตายพักอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องรีบนำตัวไปชี้จุดให้เสร็จสิ้นเร็วที่สุด
ส่วนวันนี้ได้ส่งชุดสืบสวนไปยังบ่อเก็บขยะในพื้นที่ จ.นครปฐม เพื่อตรวจสอบชิ้นส่วน อวัยวะที่ยังหายอีก 2 ชิ้น คือ ช่องท้องและซี่โครง ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ เพราะเชื่อว่าถุงดำที่ผู้ต้องหาทิ้งถูกรถเก็บขยะเก็บและนำมาทิ้งไว้ที่บ่อขยะใน จ.นครปฐม