อัยการสูงสุดเผย 27 เม.ย.นัดหน้า อัยการฟ้อง "บอส-มิน" กับ "บอส-เเซม"เเน่ เเจงเหตุผลให้เลื่อนวันนี้

อัยการสูงสุดเผย 27 เม.ย.นัดหน้า อัยการฟ้อง "บอส-มิน" กับ "บอส-เเซม"เเน่ เเจงเหตุให้เลื่อนวันนี้ ระบุเป็นนัดฟ้องครั้งเเรก อาจเตรียมหลักทรัพย์-ทนายความไม่พร้อม
เมื่อวันที่ 26 มี.ค.นายอิทธิพร แก้วทิพย์ อัยการสูงสุด กล่าวถึง กรณีที่ อัยการคดีพิเศษมีคำสั่ง อนุญาตให้ น.ส.พีชญา วัฒนามนตรี และนายยุรนันท์ ภมรมนตรี 2 นักแสดงชื่อดัง ผู้ต้องหาในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน , ร่วมกันโดยทุจริตหรือหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ฯ , ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน , ร่วมกันประกอบธุรกิจขายตรง ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ดำเนินกิจการในลักษณะที่เป็นการชักชวนให้บุคคลเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการประกอบธุรกิจฯ และร่วมกันประกอบธุรกิจขายตรงโดยไม่ได้รับอนุญาต ในคดีบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป เลื่อนฟังคำสั่งเเละนำตัวส่งฟ้องตามคำชี้ขาดของอัยการสูงสุด ออกไปเป็นวันที่ 27 เม.ย.ว่า ได้รับทราบจากอธิบดีอัยการคดีพิเศษว่าครั้งนี้เป็นการนัดรายงานตัวเพื่อฟังคำสั่งชี้ขาดของอัยการสูงสุดครั้งแรก ผู้ต้องหายังไม่มีทนายความและเรื่องหลักประกันไม่พร้อม จึงอนุญาตให้เลื่อนไปหนึ่งครั้ง เเต่ในนัดหน้า ก็จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งชี้ขาดของอัยการสูงสุดคือจะต้องนำตัวผู้ต้องหาทั้ง 2 ไปยื่นฟ้องต่อศาลอาญา