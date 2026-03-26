สนง.อัยการสูงสุด-สมาคมภริยาอัยการ จัดบริจาคโลหิต ครั้งที่ 24 เพื่อช่วยผู้ประสบอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ 10 วันอันตราย

สนง.อัยการสูงสุด-สมาคมภริยาอัยการ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 24 ตั้งเป้าให้ได้ 500 ยูนิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ได้ 1,500 คน นอกจากนี้เพื่อจัดเตรียมไว้ให้เพียงพอ แก่ประชาชนหรือผู้ประสบอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 10 วันอันตราย
เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ ( 26 มีนาคม) ที่สมาคมภริยาอัยการ ถ.รัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมกับสมาคมภริยาอัยการ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งที่ 24 เนื่องในโอกาสวันสถาปนาองค์กรอัยการครบรอบ 133 ปี เพื่อสำรองโลหิตไว้ช่วยเหลือประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะถึงนี้
โดยช่วงเช้าวันนี้ นายอิทธิพร แก้วทิพย์ อัยการสูงสุดได้มอบหมายให้ นายศรุต รัฐรพี รองอัยการสูงสุด มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิต “บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้สามคนรับ ครั้งที่ 24” ซึ่งมีนางเกษร แก้วทิพย์ นายกสมาคมภริยาอัยการ และ นายพรชัย ชลวาณิชกุล ประธานโครงการบริจาคโลหิตฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และประชาชนที่เดินทางมาร่วมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง
นายพรชัย ชลวาณิชกุล กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันสถาปนาองค์กรอัยการครบรอบ 133 ปี (1 เมษายน) โดย โครงการนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบุคลากรในองค์กรอัยการ ที่นอกจากจะทำหน้าที่อำนวยความยุติธรรมแล้ว ยังมีจิตสาธารณะในการช่วยเหลือสังคมเพื่อต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ในการส่งบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลวชิรพยาบาลมาให้บริการรับบริจาคโลหิต
ด้านนางเกษร แก้วทิพย์ นายกสมาคมภริยาอัยการ เปิดเผยว่า กิจกรรมนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานอัยการสูงสุด สมาคมภริยาอัยการ และโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบันสามารถระดมโลหิตได้แล้วกว่า 6,993 ยูนิต และนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยได้มากกว่า 20,979 คน โดยตั้งเป้าจะให้ได้ 500 ยูนิต สำหรับประชาชนและผู้สนใจที่ยังไม่เดินทางมาในวันนี้ ก็จะสามารถมาทำความดีร่วมกันได้ ด้วยการบริจาคโลหิตในวันพรุ่งนี้ 27 มีนาคม ได้อีก 1 วัน ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น.
ทั้งนี้เมื่อเวลา 14.00 น.ปรากฎว่า นายอิทธพร แก้วทิพย์ อัยการสูงสุดได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใน ข้าราชการและบุคลากรอัยการ เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลาง ทหาร นักเรียนนักศึกษา พนักงานบริษัทห้างร้าน และประชาชนทั่วไปที่สนใจมาร่วมกันบริจาคโลหิตกันอย่างคับคั่ง
สำหรับการจัดงานครั้งที่ 24 นี้ มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 -27 มีนาคม 2569 โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการเตรียมสำรองโลหิตให้เพียงพอต่อความต้องการ เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและช่วยเหลือประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ ซึ่งสภากาชาดไทยต้องจัดเตรียมโลหิตไว้ให้เพียงพอ เนื่องจากช่วงนี้จะมีประชาชนประสบอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ในช่วง 10 วันอันตราย