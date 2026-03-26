"บิ๊กเต่า" เผยเกลือเป็นหนอน"พระคึกฤทธิ์" รู้ตัว ย่องสอบถามคดีโกงเงินวัด-ทนายกระดูกเหล็กเตรียมแฉไอ้โม่งในกองปราบพรุ่งนี้

รอง ผบช.ก. เผยเกลือเป็นหนอน "พระคึกฤทธิ์" รู้ตัว ย่องพบตำรวจ ปปป.เมื่อคืน สอบถามคดีนำเงินวัดจ่ายโบนัสให้ลูกศิษย์ ที่ ป.ป.ช.ส่งสำนวนกลับมาให้ สั่งหาข้อมูลชี้แจงภายใน 7 วัน ยันหากพบผิดเตรียมแจ้งข้อหาภายหลัง ด้าน"ทนายอนันตไชย" เตรียมแฉตำรวจกองปราบคาบข่าวบอก "พระคึกฤทธิ์" พรุ่งนี้
วันนี้ (26 มี.ค.) พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. กล่าวถึงกรณี พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล เจ้าอาวาสวัดนาป่าพง จ.ปทุมธานี ที่เดินทางเข้ามาพบพนักงานสอบสวนเมื่อคืนที่ผ่านมา (25 มี.ค.) โดยพระคึกฤทธิ์ อ้างว่า ทราบว่าสำนวนคดีที่นำเงินวัดไปจ่ายโบนัสให้กับลูกศิษย์ ซึ่งเงินดังกล่าวเป็นการใช้ผิดวัตถุประสงค์ของเงินวัด ที่กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) ส่งไปให้ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และส่งกลับมาให้ บก.ปปป. สอบสวนคดีดังกล่าวต่อว่า หลังจากที่ พระอาจารย์คึกฤทธิ์ ได้เข้ามาเมื่อคืนนี้ พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อเท็จจริงว่าในสำนวน มีการดำเนินการในเรื่องใดบ้าง และให้เวลาไปทำข้อชี้แจงตามที่ ทนายอนันต์ชัย ไชยเดช ประธานมูลนิธิกองทัพธรรม ได้มาดำเนินการแจ้งความไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อมาตรวจสอบว่ามีส่วนไหนพบการทุจริตประพฤติมิชอบ ก็จะดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาในภายหลัง
รอง ผบช.ก.กล่าวว่า จากการสอบถามรายละเอียดเรื่องการสอบปากคำเมื่อคืนนี้ ยังไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเป็นประโยชน์ ซึ่งตอนแรกจะให้เวลาไปทำข้อมูลชี้แจงใน 2 เดือน แต่คิดว่านานไป จึงได้บีบเวลาเหลือเพียงแค่ 1 สัปดาห์ เราพร้อมให้ความเป็นธรรม เพราะเขาบอกว่าเขาสามารถชี้แจงได้
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวต่อว่า ส่วนสำนวนนี้ คือ โบนัส ที่พระอาจารย์คึกฤทธิ์ ได้นำเงินของวัด ไปจ่ายโบนัสให้กับลูกศิษย์หลักแสนบาทต่อคน ในช่วงปี 2555-2559 ซึ่งถือว่าใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ เงินในบัญชีวัดนาป่าพง เพราะเมื่อเงินเข้าวัดแล้ว ก็ถือว่าเป็นเงินของวัด จะอ้างว่าเป็นเงินส่วนตัวไม่ได้ เพราะเงินที่ประชาชนนำถวาย เขาไม่ได้ถวายให้กับพระคึกฤทธิ์ส่วนตัว แต่ให้ใช้ในกิจการของวัดเท่านั้น
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวด้วยว่า ตามหลักแล้วสำนวนดังกล่าวจะเป็นความลับ แต่กลับไม่รู้ว่ารั่วไหลไปถึงพระอาจารย์คึกฤทธิ์ได้อย่างไร จึงตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดถึงเข้ามาในช่วงที่สำนวนการสอบสวนถูกส่งกลับมา จึงเชื่อว่าอาจมีเกลือเป็นหนอน แต่ไม่รู้ว่าส่วนไหน ยังไม่อยากจะโทษใคร เพราะเรายังไม่มีหลักฐาน
ด้านทนายอนันต์ชัย ไชยเดช ประธานมูลนิธิกองทัพธรรม ได้โพสต์ผ่านเพจเฟซบุ๊ก "ทนายทนายอนันต์ชัย ไชยเดช ทนายกระดูกเหล็ก" ว่า "พรุ่งนี้ บ่าย 3 โมง บก.ปปป.ผมจะแฉตำรวจกองปราบ(บางนาย) ที่แอบส่งข่าวให้พระวัดดังเมืองปทุมให้รับมารับทราบข้อกล่าวหาตอนกลางคืน เพื่อหนีหมายจับสงครามยังไม่จบอย่าพึ่งนับศพทหาร !"