ให้ประกัน 2 แสน นักตบทรัพย์อ้างป.ป.ช.เรียกเงินรองอธิบดีกรมฝนหลวงฯ 15 ล้าน แลกช่วยคดี

ตำรวจ ปปป.ให้ประกันตัว 2 แสน ผู้รับเหมา อ้างสนิท ป.ป.ช. เรียกรับเงิน รองอธิบดีกรมฝนหลวงฯ 15 ล้าน แลกช่วยคดีถูกกล่าวหาทุจริตโครงการปรับปรุงอาคาร เร่งสืบสวนเอาผิดเครือข่ายเบื้องหลัง
วันนี้ ( 26 มี.ค. ) พล.ต.ต. จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. กล่าใถึงความคืืบหน้ากรณีจับกุมนายศรายุทธ (สงวนนามสกุล) อายุ 41 ปี อาชีพรับเหมาก่อสร้าง หลังแอบอ้างสนิทสนมกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรียกรับเงิน 15 ล้านบาท จากนายไพจิตร เค้ากล้า รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เพื่อแลกกับการวิ่งเต้นช่วยเหลือทางคดีถูกกล่าวหาทุจริตโครงการปรับปรุงอาคารว่า ภายหลังสอบปากคำ นายศรายุทธ ผู้ต้องหาให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี เชื่อว่าจะสามารถนำข้อมูลไปใช้ขยายผล เพื่อให้คดีเดินหน้าต่อไปได้เพราะคดีนี้ส่วนตัวเชื่อว่า ไม่น่าจะกระทำการโดยลำพังได้ และน่าจะมีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างสืบสวนขยายผลจึงไม่ขอเปิดเผยรายละเอียด
เบื้องต้น มีรายงานว่าพนักงานสอบสวนกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือ บก.ปปป. ให้ประกันตัวในชั้นสอบสวน ด้วยหลักทรัพย์ 200,000 บาท เนื่องจากเป็น บุคคลธรรมดาไม่ใช่ข้าราชการ ขณะที่ นายศรายุทธให้การรับสารภาพ โดยให้เหตุผลว่า ลงมือกระทำการดังกล่าว ตามคำสั่งเจ้านายเก่าและเพื่อน ซึ่งขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างขยายผลว่าบุคคลที่ถูกกล่าวอ้างนั้นมีใครบ้าง โดยจะต้องมีการสอบสวนเพิ่มเติม