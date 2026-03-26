รอง จตช. ลุยตรวจห้องกัก ตม. ไม่พบห้อง VIP สั่งเข้มรวบรวมข้อมูล ปิดช่องทุจริตปล่อยตัวมิชอบ

รองจเรตำรวจแห่งชาติ ตรวจสอบสถานกักตัวคนต่างด้าว สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ไม่พบห้องกัก VIP กำชับ รวบรวมจัดทำข้อมูล ป้องกันการทุจริตโดยเคร่งครัด
วันนี้ (26 มี.ค.) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจาก พล.ต.อ.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ จเรตำรวจแห่งชาติ ตรวจราชการตามแผนงานของสำนักงานจเรตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ณ สถานกักตัวคนต่างด้าว ณ กองกำกับการ 3 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซอยสวนพลู แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
พล.ต.ท.ไตรรงค์ เปิดเผยว่า วานนี้ (25 มีนาคม 2569) ได้ลงพื้นที่ตรวจสถานกักตัวคนต่างด้าว สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พบว่าอาคารควบคุมผู้ต้องกักอยู่ระหว่างการซ่อมแซม 3 หลัง โดยปิดปรับปรุงทีละ 1 หลัง และเปิดทำการ 2 หลัง ซึ่งจากการตรวจสอบโดยละเอียดไม่พบห้องผู้ต้องกัก VIP ตามที่ได้มีการกล่าวอ้าง และพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตประเทศนั้น ๆ อาทิ สาธารณรัฐประชาชนจีน ราชอาณาจักรกัมพูชา ฯ มาพบผู้ต้องกัก โดยเมื่อมีผู้ต้องกักของประเทศใด เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจะแจ้งไปยังสถานเอกอัครราชทูตประเทศนั้น ๆ และเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตจะแจ้งวันเวลาเพื่อเข้าเยี่ยมผู้ต้องกักได้ตามระเบียบที่กำหนด
นอกจากนี้ พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า ได้สั่งการเพิ่มข้อกำหนดให้ครอบคลุมกรณีที่หน่วยงานอื่นจับกุมคนต่างด้าวเอง และฝากขังตามสถานีตำรวจ มิได้มีการนำตัวมากักไว้ยังห้องกักต่าง ๆ ให้มีการรายงานยอดและรายละเอียดผู้ต้องกักมายังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อรวบรวมจัดทำข้อมูล ป้องกันการทุจริตหรือการปล่อยตัวโดยไม่ส่งกลับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พร้อมกำชับให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองกำกับการ 3 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจวิริยะอุตสาหะ ตั้งอยู่บนความไม่ประมาท ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามจริยธรรมและจรรยาบรรณตำรวจ ยึดมั่นในอุดมคติตำรวจให้บริการประชาชนด้วยความจริงใจรวดเร็วและเป็นธรรมโดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง และให้ยึดถือปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ตร. “1 ยึดมั่น 6 เร่งรัด 9 ก้าวหน้า” โดยเคร่งครัด